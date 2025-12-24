"진심 다 하겠다" 벤투 사단 지략가 코스타가 풀어야 할 어려운 과제, …

|
[스포츠조선 박상경 기자] 벤투호 시절 빛났던 지략이 제주 SK를 바꿔 놓을까.
이력도 벤투 감독 못지 않게 화려하다. 스포르팅 CP 스카우트-전력분석관(포르투갈, 2007~2010)을 시작으로 포르투갈 대표팀 수석코치-전력분석관(2016), 크루제이루 EC 수석코치(브라질, 2016), 올림피아코스 FC 수석코치(그리스, 2016~2017), 충칭 당다이 리판 수석코치(중국, 2018)를 거쳐 벤투 감독과 한국, UAE 대표팀 시절을 보냈다.
제주는 코스타 감독의 사령탑 데뷔 무대다. 그동안 수석코치 등 감독을 보좌하는 역할을 맡았지만, 제주에서는 직접 팀을 이끌어야 하는 상황. 오랜 코치 경험은 분명 큰 자산이지만, 직접 키를 쥐는 사령탑 자리는 아무래도 다를 수밖에 없다는 점에서 과연 그가 어떻게 과제를 풀어갈지에 관심이 쏠린다.
코스타 감독은 "앞선 한국에서의 삶은 정말 최고였다. 한국을 떠난 뒤 사람, 생활, 음식 모든 부분이 다 그리웠다. 가족들도 내게 다시 한국에 가고 싶다는 말을 했을 정도였다. 무엇보다 한국 팬들에게 정말 뜨거운 사랑을 받았다. 다시 한국으로 돌아와 K리그라는 무대에서 그 사랑에 보답할 수 있는 기회를 준 제주에게 정말 감사하다는 말을 전하고 싶다"고 말했다. 이어 "첫 감독이라는 새로운 도전을 제주의 모든 구성원들과 함께 할 수 있어 크나큰 영광"이라며 "2025시즌 제주가 정말 힘들었다는 것도 잘 알고 있기에 책임감과 동기부여는 그 어느 때보다 크다. 정말 진심을 다해 제주의 지휘봉을 잡도록 하겠다"고 소감을 밝혔다.
박상경 기자 ppark@sportschosun.com
