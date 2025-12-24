[공식발표]포옛 떠난 전북, 정정용 감독 선임 "성장·시스템·디테일 갖춘…

[스포츠조선 박상경 기자] 전북 현대가 정정용 감독을 새 사령탑으로 선임했다고 24일 발표했다.
전북은 거스 포옛 감독이 2025 코리아컵 결승을 앞두고 사의를 표명한 뒤 새 감독 선임 작업에 나섰다. 당초 외국인 지도자에게 지휘봉을 맡길 것으로 관측됐지만, 김천에서 두 시즌 연속 K리그1 상위권 성적을 낸 정 감독을 새 사령탑으로 낙점했다.
정 감독은 지난해부터 꾸준히 전북의 새 사령탑 후보로 여겨져 왔다. 전북은 포옛 감독 선임 이전에도 정 감독을 후보군에 올려 놓았던 것으로 알려졌다. 지난 여름 포옛 감독의 유럽 복귀설이 흘러 나올 때도 정 감독은 차기 감독 유력 후보로 꼽혀왔다. 포옛 감독이 전북 지휘봉을 놓을 뜻을 전한 뒤에도 정 감독은 후보군 1순위에 올라 있었다는 게 축구계 대다수의 시선이었다.
정 감독은 2019년 20세 이하 대표팀을 맡아 한국 축구 사상 첫 국제축구연맹(FIFA) 주관대회 준우승의 금자탑을 쌓았다. 2023년 김천을 K리그2 정상에 올려놓았고, 2024~2025시즌에는 K리그1 파이널A 연속 진출의 성과를 만들어냈다.
김천종합운동장/ K리그1/ 김천상무프로축구단 vs 수원FC/ 김천 이동경, 정정용 감독/ 사진 김정수
전북은 '탄탄한 이론과 풍부한 현장 경험을 바탕으로 팀의 부족한 점을 채우고, 한 단계 더 높은 수준으로 끌어올릴 최적의 인물'이라고 정 감독 선임 배경을 밝혔다. 이어 '2025시즌이 포옛 감독 체제 아래 변화의 시발점이었다면, 2026시즌은 정정용 감독과 함께 구축된 시스템을 정착시키고 전술적 디테일을 더하는 시기가 될 것'이라고 덧붙였다.
전북은 정 감독 선임에 맞춰 코치진도 개편했다. 김천에서 정 감독과 함께 팀을 이끌었던 성한수 공격 코치를 비롯해 이문선 수비코치, 심정현 피지컬 코치와 전북 선수 출신인 서동명 GK 코치가 팀에 합류한다. 황희훈 GK 코치는 N팀으로 자리를 옮겨 N팀과 유스팀 전 연령대 골키퍼 지도를 아우르는 '총괄 GK 코치'로 영역을 확대한다. 정조국 코치는 새로운 도전을 위해 팀과 아쉬운 작별을 고했다.
정 감독은 "K리그 최고의 명문 구단인 전북의 지휘봉을 잡게 되어 영광이며 무거운 책임감을 느낀다"며 "포옛 감독이 닦아놓은 기반 위에 나만의 디테일을 더해, 팬들이 자부심을 느낄 수 있는 축구를 선보이겠다"고 포부를 밝혔다.