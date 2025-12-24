40세 정성룡의 새로운 도전, J3 후쿠시마 입단 "승격 위해 달릴 것"

기사입력 2025-12-24 17:33


40세 정성룡의 새로운 도전, J3 후쿠시마 입단 "승격 위해 달릴 것"
사진제공=한국프로축구연맹

40세 정성룡의 새로운 도전, J3 후쿠시마 입단 "승격 위해 달릴 것"
홍명보 감독이 이끄는 2014 브라질월드컵 축구대표팀이 3일 오전 파주 NFC에서 훈련을 했다. 훈련을 마친 하대성과 정성룡이 환하게 웃고 있다.
축구대표팀은 아이티(9월6일 오후 8시·인천축구전용경기장) 그리고 크로아티아(10일 오후 8시·전주월드컵경기장)와 평가전을 치른다. 파주=정재근기자 cjg@sportschosun.com

/2013.09.03/

[스포츠조선 박상경 기자] 가와사키 프론탈레(일본)와 10년 동행에 마침표를 찍은 정성룡(40)이 새로운 도전에 나선다.

J3(3부리그) 후쿠시마 유나이티드는 24일 정성룡과 계약을 발표했다. 정성룡은 "일본에서 다시 새로운 도전에 나설 수 있게 된 것과 후쿠시마의 일원으로 함께 싸울 수 있게 된 것을 영광으로 생각한다"라며 "J2리그 승격의 꿈만을 바라보며 계속 달려 나가겠다"고 입단 소감을 밝혔다.

포항 스틸러스에서 프로 데뷔한 정성룡은 성남 일화 천마를 거쳐 수원 삼성에서 활약했다. 2010 남아공월드컵, 2012 런던올림픽, 2014 브라질월드컵에서 각각 주전 수문장으로 활약했다. 성남에서 아시아챔피언스리그 우승에 공헌했을 뿐만 아니라, 남아공월드컵에선 사상 첫 원정 16강 진출, 런던올림픽 동메달 신화 등 굵직한 족적을 남겼다.

2016년 가와사키 유니폼을 입고 일본 무대에 진출한 정성룡은 트로피 수집가로 변신했다. J1 272경기를 포함해 총 363경기에 출전해 정규리그 4회, 일왕배 2회, 리그컵 1회 등 무수히 많은 트로피를 들어 올렸다. 2018년과 2020년엔 J1 최우수 골키퍼로 선정되는 영예를 안았다. 올 시즌 비록 후배 야마구치 루이(27)에게 주전 자리를 내주고 3경기 출전에 그쳤지만, 가와사키 팬은 구단의 최전성기를 이끈 정성룡을 구단 역대 최고의 레전드 골키퍼로 칭송하고 있다.


40세 정성룡의 새로운 도전, J3 후쿠시마 입단 "승격 위해 달릴 것"
사진제공=한국프로축구연맹

박상경 기자 ppark@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

67세 심형래, 성형후 퉁퉁 부은 얼굴..안면거상 비포·애프터 공개

2.

MC몽, 차가원과 불륜 부인하더니 "만나는 사람 있다" 돌연 열애 발표 [전문]

3.

MC몽, 차가원과 불륜설 부인 "카톡은 조작, 120억 채무 이행할 것" [전문]

4.

[공식]원헌드레드 측 "MC몽·차가원 불륜설, 사실 NO…조작된 대화"(전문)

5.

'진화와 동거' 함소원, 결국 눈물 "헤어지는 게 힘들어, 고통스럽다"

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]'이정효 발굴' 광주FC 차기사령탑에 '젊은 지도자' 이정규 전 광주 수석코치 '전격 선임'

2.

폰세-와이스 떠난 자리, 강속구 듀오로 채웠다…한화, '155㎞' 화이트 영입 "터닝포인트라 생각" [공식발표]

3.

감기에 마스크 썼는데... 15점 5세트에 혼자 9점 폭발 에이스의 충격 발언 "팀원들 각자 잘했고 그래서 이겼다"

4.

'역시 한국 GOAT' 박지성 초대박! EPL 역대 최고 미드필더 22위 선정 "퍼거슨 신뢰 받은 선수"...모드리치-외질-알론소-귄도안보다 위

5.

'샤프'김은중 감독의 수원FC 이별사[전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]'이정효 발굴' 광주FC 차기사령탑에 '젊은 지도자' 이정규 전 광주 수석코치 '전격 선임'

2.

폰세-와이스 떠난 자리, 강속구 듀오로 채웠다…한화, '155㎞' 화이트 영입 "터닝포인트라 생각" [공식발표]

3.

감기에 마스크 썼는데... 15점 5세트에 혼자 9점 폭발 에이스의 충격 발언 "팀원들 각자 잘했고 그래서 이겼다"

4.

'역시 한국 GOAT' 박지성 초대박! EPL 역대 최고 미드필더 22위 선정 "퍼거슨 신뢰 받은 선수"...모드리치-외질-알론소-귄도안보다 위

5.

'샤프'김은중 감독의 수원FC 이별사[전문]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.