'한국 아시아 최강 아닙니다' 韓 축구 참사→대참사→또또또 참사...이민성호, 일본에 0-1 무기력 충격패...3회 연속 우승 실패

이민성 감독이 이끄는 한국 23세 이하(U-23) 대표팀은 20일 오후 8시 30분(한국시각) 사우디아라비아의 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 홀 스타디움에서 열린 일본과의 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 준결승전에서 0대1로 패배했다. 한국은 이번 대회에도 결승 진출에 실패하면서 아시아 최강으로서의 면모를 보여주지 못했다. 한국은 중국과 베트남전 패자와 3.4위전을 치른다.
한일전 승리를 위해서 이 감독은 김용학, 백가온, 강성진, 김동진, 강민준, 신민하, 배현서, 이현용, 장석환, 이건희, 홍성민을 선발로 내보냈다.
한국에 맞서는 일본은 아라키 루이, 우메키 레이, 나가노 슈토, 이치하라 리온, 오구라 유키나리, 사토 류노스케, 이시바시 세나, 고이즈미 카나, 시마모토 유타, 구메 하루타, 미치와키 유타로 선발 명단을 꾸렸다
대한축구협회
경기 초반 분위기는 일본이 잡아갔다. 점유율을 높여가면서 한국 진영에서 계속해서 페널티박스로 공을 투입했다. 한국은 공간을 허락하지는 않았다. 전반 11분 결정적인 위기가 찾아왔다. 최후방에 있던 슈토의 발에서 유타를 향한 완벽한 스루패스가 나왔다. 치명적인 일대일 기회였지만 유타의 슈팅이 골대 바깥으로 벗어났다. 위기를 넘긴 한국이다.
한국은 몇 차례 역습을 시도했지만 슈팅으로 마무리하지는 못했다. 한국이 수비라인을 올릴 때마다 종종 노리는 유타의 뒷공간 침투가 매우 위협적이었다. 일본은 한국이 수비라인을 내릴 때는 과감하게 중거리 슈팅을 시도하면서 득점을 노렸다.
한국은 세트피스로 반격했다. 전반 26분 김용학이 프리킥을 얻어냈다. 김용학이 날카롭게 올라온 크로스를 정확하게 헤더로 연결했다. 골대 구석으로 향했지만 골키퍼가 쳐냈다.
대한축구협회
한국이 어이없게 실점할 뻔했다. 전반 35분 카나의 크로스가 바람 때문에 골대로 향했지만 홍성민이 반응하는데 성공했다. 이어진 코너킥에서 한국이 실점하고 말았다. 슈토의 헤더를 홍성민이 잘 막아냈지만 카나가 세컨드볼을 바로 앞에서 밀어 넣었다.
한국은 실점 후에도 코너킥 수비에서 집중력이 떨어지면서 실점 위기를 자조했다. 추가 실점이 나오지 않아 다행이었다. 김용학의 헤더를 제외하면 한국은 일본을 전혀 위협하지 못했다.
후반 들어 한국이 공격적으로 올라서기 시작했다. 후반 8분 김용학의 패스에 이은 강성진의 오른발 슈팅은 정확도가 아쉬웠다. 이민성 감독이 먼저 변화를 선택했다. 후반 12분 백가온과 김용학이 빠지고 정승배와 김태원이 투입됐다. 후반 13분 장석환이 시도한 환상적인 중거리 슈팅이 골대를 강타하고 말았다.
대한축구협회
교체로 투입된 정승배와 김태완이 후반 16분 좋은 호흡을 만들어봤지만 일본의 육탄 방어에 막히고 말았다. 이어진 코너킥에서 강성진의 결정적인 슈팅이 나왔지만 골키퍼가 또 선방했다.
일본은 후반 20분에 선수 4명을 동시에 교체했다. 한국이 흐름을 잡아가는 것처럼 보였지만 좋은 득점 기회를 만들어내지는 못했다. 후반 28분 정승배를 중심으로 패스플레이가 잘 만들어지면서 슈팅까지 이어갔지만 골대 옆그물로 향했다.
일본이 수비적으로 나오기 시작하자 한국의 공격 작업은 더욱 답답해졌다. 결국 한국은 의미 있는 장면을 만들어내지 못한 채 패배했다. 일본과 한국의 격차를 느낄 수 있었던 90분이었다.
2022년에도 한국은 8강에서 일본을 만났다. 그때는 0대3 대참사를 당했다. 2024년 대회에서는 신태용 감독이 이끄는 인도네시아한테 8강에서 무너져 파리 올림픽 진출에 실패했다. 2년이 또 흘렀는데, 한국 축구는 4강에서 무너졌다. 일본은 한국 선수단보다 평균 연령이 2살 정도 어리다. 한국 축구의 미래가 걱정스럽다