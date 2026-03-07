'정경호♥' 수영, 명품 쏟아진 생일파티..소시에 받은 선물 언박싱 "부내나는 언니들"

기사입력 2026-03-07 10:08


[스포츠조선 조윤선 기자] 소녀시대 멤버들이 수영의 생일을 맞아 뭉쳤다.

6일 유튜브 채널 '유리한 티비'에는 '[유리가 만든 TV] 최수영 생일파티'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 수영의 36번째 생일을 축하하기 위해 유리, 윤아, 티파니가 한자리에 모였다. 세 사람은 생일 축하 노래를 부르고 함께 기념사진을 찍으며 훈훈한 시간을 보냈다.

이어 수영은 선물 언박싱 시간을 가졌다. 이미 윤아에게 이동식 TV를 선물 받았다는 그는 "식탁에서 TV볼 일이 생각보다 많더라. 윤아가 '뭐 사줄까요'라고 물어서 '스탠바이미 사주면 안 되냐'고 했더니 너무 좋다면서 사줬다"고 자랑했다.


아직 선물을 정하지 못한 유리는 "또 필요한 거 없냐. 생기면 나한테도 얘기해달라"고 말했고, 수영은 "생길 것 같다"고 웃으며 답했다.

티파니는 명품 파우치를 선물했다. 수영은 "이번에 티파니랑 여행 갔을 때 키티 파우치 들고 갔더니 나한테 '36세한테는 아닌 거 같아'라고 했다"며 "아무것도 못 갖고 다닐 거 같다. 내가 들어가야 할 거 같다"며 파우치를 꼭 껴안고 행복해했다. 이를 본 유리는 "부내나는 언니들"이라고 말했다.

이후 서현과 써니도 파티 현장에 합류했다. 서현은 명품 선글라스를 선물하며 축하 인사를 전했고, 수영은 "너무 마음에 든다"며 고마움을 표현했다.

한편 수영은 배우 정경호와 2014년부터 공개 열애 중이다.

