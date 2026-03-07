'솔로지옥5' 이성훈, 前 대통령 외손자설 직접 밝힌다...열애설까지 공개 ('전참시')

'솔로지옥5' 이성훈, 前 대통령 외손자설 직접 밝힌다...열애설까지 공…

[스포츠조선 이우주 기자] MBC '전지적 참견 시점'에 '솔로지옥5' 화제의 직진남 이성훈이 출격, 온라인을 뜨겁게 달궜던 前 대통령 외손자 루머를 정면 해명한다고 예고돼 기대를 폭발시킨다.

오늘(7일) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 388회에선 뉴욕 증권가에서 '금융계의 꽃'이라고 불리는 퀀트 트레이더로 활약중인 이성훈의 홀덤 펍 방문기가 공개된다. 포커에 확률, 심리 싸움 등 퀀트 트레이딩과 비슷한 부분이 많아 퀀트 트레이더의 대부분이 포커 연습을 한다는데. 이날 이성훈은 홀덤 테이블에 앉자마자 범접할 수 없는 분위기로 판을 장악한다. 상대에게 어떠한 패도 읽히지 않는 압도적인 포커페이스와 흔들림 없는 평정심으로 게임을 리드하며, 지켜보던 이들을 숨 죽이게 만든 것. 특히 연승 행진을 이어가며 '금융계의 뇌섹 타짜'다운 면모를 과시, 과연 그가 판을 휩쓴 비결은 무엇일지 벌써부터 궁금증을 자극한다.

이어 이성훈은 '솔로지옥5'의 끈끈한 의리를 자랑하는 우성민, 김민지, 김고은, 박희선과 반가운 회동을 갖는다. 화기애애한 분위기 속에서 멤버들은 온라인을 뜨겁게 달궜던 이성훈의 각종 루머들을 화두로, 거침없는 질문 세례를 이어간다. 특히 '前 대통령 외손자설'의 진위 여부를 묻는 질문에 이성훈은 당황하지 않고 정면 해명에 나서며, 그를 둘러싼 화려한 가계도 의혹의 실체를 전격 공개한다.

뿐만 아니라 팬들의 초미의 관심사인 열애설에 대한 질문에도 가감 없는 답변이 이어진다. 이성훈은 온라인 커뮤니티에서 확산된 '긴 머리 여인과의 데이트 목격담'에 대한 진실을 밝힌다고. 더불어 방송 이후 꾸준히 제기되어 온 '최종 커플' 최미나수와의 현재 관계를 묻는 멤버들의 돌직구 질문에도 솔직하게 답하며 '솔로지옥5' 팬들의 궁금증을 완벽하게 해소해 줄 전망이다.

퀀트 트레이더 이성훈의 '뇌섹 타짜' 모먼트와 '솔로지옥5' 멤버들과의 솔직하고 화끈한 회동은 오늘(7일) 토요일, 평소보다 조금 이른 밤 11시 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.

