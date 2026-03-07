이소라, 5년 만에 공개한 충격 근황..."1년에 2번 외출, 친구도 없다"

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 이소라가 오랜 공백 끝에 근황을 공개했다.

6일 이소라의 유튜브 채널에는 '가수 이소라, 유튜브 출격 선언'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이소라는 약 5년 5개월 만에 팬들에게 정식으로 인사를 전했다.

이소라는 그동안의 근황에 대해 "집에 있었다. 그냥 집 청소하고 지냈다"며 소탈한 일상을 털어놨다.

이어 "요즘은 제 몸을 만드는 게 관심사다. 영양제도 챙겨 먹고 음식도 제대로 먹으려고 한다. 예쁘게 하려고 피부과도 여러 번 다녀왔다"고 밝혔다.

또 집에서 간단한 운동을 하고 있다며 "밖에 나가서 사람들 앞에서 하는 건 부끄러워서 집에서 팔굽혀펴기나 다리 올리기 같은 운동을 한다"고 말했다.

이어 "예전에는 그것도 안 하고 가만히 누워만 있었다"고 덧붙였다.

평소 '집순이'로 유명한 이소라는 외출도 거의 하지 않는다고 털어놨다. 그는 "산보도 안 하고 밖에 안 나간다. 1년에 한두 번 공연할 때만 나간다"며 "공연이 끝나면 바로 집으로 간다. 친구도 없고"라고 솔직하게 고백했다.


그러면서 "제가 안 나온다는 걸 사람들이 잘 이해 못 하는데 진짜 안 나온다. TV에 나오지 않는 동안 몇 년 동안 그랬다"고 설명했다.

이소라는 유튜브를 시작하게 된 이유에 대해서도 밝혔다. 그는 "노래하고 싶다. 생각보다 많이 노래하지 않은 것 같다"며 "노래를 안 하면 제 존재 의미가 없는 것 같다"고 털어놨다.

이어 "제가 노래하거나 방송하는 이유는 사람들의 마음을 위로하고 싶기 때문"이라며 "사람들의 마음이 편해졌으면 좋겠다. 마음을 사랑에 가깝게 바꾸고 싶다"고 진심을 전했다.

narusi@sportschosun.com

