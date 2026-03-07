김영철, 영국 유학 중 비상상황…호텔서 화재 경보 "너무 무서워"
[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 김영철이 영국 유학 중 비상 상황을 맞았다.
6일 유튜브 채널 '김영철 오리지널'에서는 '영국으로 영어 배우러 떠난 김영철이 죽을 고비를 넘긴 이유는?(실제 상황)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
영국으로 9일간의 어학연수를 떠나는 김영철. 앞서 명예영국인을 만나 영국에 대해 배운 김영철은 "명예영국인 만나고 영국 가기가 싫다. 장난 아니고 진짜 쫄았다"고 토로했다.
영국으로 떠나는 이유에 대해 김영철은 "영어가 진짜 약해졌다. 작년에 일본에 공부를 하러 가지 않았냐. 일본어로 올라오고 영어가 떨어졌다. 다시 균형을 맞춰야 할 거 같아서 이번에 영국 영어도 제대로 배워보고 다시 영어에 자신감을 가지고 우리 채널을 할리우드 배우들이 찾아오는 채널로 만들고 싶다"고 밝혔다.
걱정했던 것과 달리 김영철은 영국에 가자마자 완벽 적응했다. 입학할 학교도 미리 가본 후 숙소로 돌아온 김영철은 아침으로 토스트기에 빵을 구웠다. 그때 갑자기 방 안에 화재경보기가 울리기 시작했다.
김영철은 "외국에서 이게 무슨 일이냐. 너무 무서웠다. 난 정말 불이 난 줄 알았다. 내가 불을 낸 줄 알고 내 방에 원인이 있는 줄 알았다"며 "한참 찾다가 토스트기 안에 든 빵이 타고 있는 걸 발견했다. 냄새가 나더라"라고 밝혔다.
급하게 빵을 꺼내고 환기를 시킨 후에도 화재경보는 5분간 울리다 겨우 멈췄다. 김영철은 프론트에 전화해 침착하게 상황을 설명했다. 직원도 안전을 확인하러 왔고 김영철은 "소란을 피워서 죄송하다"고 사과했다. 미세한 연기에도 경보 장치가 울리는 구조였다고. 김영철은 "집에 토스트가 없어서 얼마나 구워야 되는지 감이 없었다"고 거듭 사과했다.
wjlee@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.