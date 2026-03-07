박은영, '2000만원 영어유치원' 아들 실력 공개 "1년 학비가 얼마인데"

기사입력 2026-03-07 06:10


박은영, '2000만원 영어유치원' 아들 실력 공개 "1년 학비가 얼마인…

[스포츠조선 정유나 기자] 아나운서 출신 방송인 박은영이 아들의 영어 실력을 자랑했다.

6일 박은영의 유튜브 채널에는 '우리 아들이 달라졌어요. 동생 예뻐 죽는 범준이의 오빠 모먼트 (+ 범준이 영어 스피치 실력 대공개)"라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 박은영이 아들 범준이의 영어 유치원 수료 공연을 응원하는 모습이 담겼다. 박은영은 "오늘은 범준이가 1년 동안 유치원에서 열심히 배운 것을 선보이는 수료 공연 날"이라며 기쁜 마음을 드러냈다.

박은영은 아들이 공연장에 부모가 오는 것을 부끄러워할까 봐 미리 비밀에 부쳤다고 설명했다. 그는 "범준이가 엄마 아빠가 오는 줄 알면 부끄러워서 공연을 안 할 수 있다고 해서, 촬영하러 간다고 거짓말을 했다"며 "공연이 끝난 뒤 깜짝 등장할 예정"이라고 말했다.

또한 박은영은 "오늘 부디 잘해달라. 1년동안 들인 돈이 얼마인데..."라며 웃음을 보였다. 이어 "이제 오빠도 됐으니 잘 해내리라 믿는다"라고 아들을 향한 기대감을 드러냈다. 범준이가 다니는 해당 영어 유치원의 연간 학비는 약 2400만원에 달하는 것으로 알려졌다.


박은영, '2000만원 영어유치원' 아들 실력 공개 "1년 학비가 얼마인…
공연은 큰 강당에서 진행됐다. 이날 공연에서는 영어 노래와 다양한 퍼포먼스가 이어지며 유치원 수료 공연다운 화려한 무대가 펼쳐졌다. 범준이는 긴장된 모습 속에서도 영어로 스피치를 당당하게 선보이며 무대를 성공적으로 마무리했다.

공연이 끝난 뒤 박은영은 아들에게 "정말 잘했다. 범준이 최고였다"며 애정을 듬뿍 드러냈다.

앞서 박은영은 유튜브 채널 '워킹맘 이현이'에 출연했을 당시, 아들을 자연친화적 영어 유치원에 보내고 있다며 "이 곳에 보내는 엄마들의 마인드는 '제발 애한테 공부 시키지 말아라'이다"고 말했다. 그는 "범준이에 대한 교육관은 뭔가를 시키지는 말자 이다. 본인이 하고싶다는 걸 우리가 서포트해 줄 수는 있지만 디자인은 하지 말자이다"라고 자신의 교육관에 대해 전했다.


한편 KBS 아나운서 출신인 박은영은 지난 2019년 연하의 사업가 김형우 씨와 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'55세' 고현정, 충격 식사량 고백 "아침 사과 2조각·저녁 뻥튀기"

2.

잔나비 최정훈, 수백 번의 '살해 협박'에 고통…스토킹 가해자 결국 '유죄' 확정

3.

장항준이 해냈다! '왕사남' 32일 만에 1000만…올해 첫 '천만 신화'

4.

고소영, 300억 건물 자랑하더니…이번엔 '164억' 초호화 아파트 내부 공개

5.

'전 충주맨' 김선태, 100만 달성 후 눕방 "광고 메일만 700개"

연예 많이본뉴스
1.

'55세' 고현정, 충격 식사량 고백 "아침 사과 2조각·저녁 뻥튀기"

2.

잔나비 최정훈, 수백 번의 '살해 협박'에 고통…스토킹 가해자 결국 '유죄' 확정

3.

장항준이 해냈다! '왕사남' 32일 만에 1000만…올해 첫 '천만 신화'

4.

고소영, 300억 건물 자랑하더니…이번엔 '164억' 초호화 아파트 내부 공개

5.

'전 충주맨' 김선태, 100만 달성 후 눕방 "광고 메일만 700개"

스포츠 많이본뉴스
1.

'와 오타니 만루포 터졌다!' 日 2회 10득점 대만 폭격, 콜드게임 승리 보인다[도쿄 현장]

2.

오타니 WBC 첫 그랜드슬램 폭발! '2루타→홈런→적시타' 3연타석 안타로 대만 투수들 기절

3.

제구만되면 국대 에이스인데... '45개로 3이닝 노히트' 시즌때도 이렇게만 던져주라[오키나와 현장]

4.

이번엔 1이닝도 못막았다. 4사구 4개로 1실점 강판. 정우영 진짜 괜찮나[오키나와 현장]

5.

"프로야구 열기를 아마로 확산" 고교야구 만원 관중 프로젝트 가동,국대-대한야구소프트볼협회-KBSN과 업무협약

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.