"김상식 감독 진짜 감동이다"...역사상 처음 韓 꺾고 베트남 금의환향, 식사마가 보여준 스승의 품격

베트남의 바오다낭은 25일(한국시각) '김상식 감독의 행동이 많은 사람에게 감동을 줬다'고 보도했다.
바오다낭은 '김 감독은 제자인 응우옌 히에우민의 휠체어를 조용히 밀어주며, 이 모습이 팬들의 마음 속에 감동적인 순간으로 남았다. 그는 언론의 관심을 받는 대신 제자를 직접 보살피는 데 집중했다. 이번 행동은 감독의 책임감을 보여줄 뿐만 아니라 팀 내 끈끈한 유대감을 증명하는 것이기도 하다. 김 감독의 헌신적인 모습은 현장에 있던 수많은 팬들의 열렬한 박수갈채를 받았다'고 했다.
사진=대한축구협회
김상식 감독이 이끄는 베트남 23세 이하(U-23) 축구 대표팀은 24일(한국시각) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티홀 스타디움에서 열린 대한민국과의 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 3-4위전에서 연장전까지 2대2로 겨뤘다. 승부차기에서 7대6으로 승리하며 3위를 차지했다.
베트남은 이번 대회 역사를 썼다. 강호로 평가받지 않은 베트남을 이끌고 A조에서 3전 전승이라는 성적을 거두며 8강에 안착했다. 8강에서도 마찬가지였다. 아랍에미리트를 꺾고 가볍게 4강으로 향했다. 이후 4강에서 중국에 패해 결승행은 실패했으나, 3-4위전에서 한국을 꺾으며 미소를 지었다.
사진=트위터 캡처
베트남으로 돌아온 김 감독은 팬들의 큰 환영을 받았다. 수백명의 팬들이 공항에 모여 귀국을 축하했다. 팬들은 흥분해서 선수, 감독에게 사진을 찍고 사인을 요청하기도 했다. 이 과정에서 김 감독은 자신의 제자 중 한 명이자, 이번 대회 부상으로 이탈한 히에우민의 휠체어를 직접 밀어주며 공항을 빠져 나갔다. 그의 인간적인 면모에 베트남 현지 팬들은 감동을 느낀 반응이 쏟아졌다.
한편 김 감독은 베트남 도착 이후 팬들의 환호에 미소를 보인 반면, 이번 대회 3위를 확정한 순간에는 쉽게 웃지 못했다. 침묵을 지켰다. 환호하며 손을 들지도, 선수들에게 달려가지도 않았고, 고개를 살짝 숙이고 침울한 눈빛으로 깊은 생각에 잠긴 모습이었다. 한국을 꺾고 승리한 점에 대한 복합적인 감정이 드러났다. 베트남 언론은 '존경의 표시이자, 축구가 승패뿐 아니라 선수들이 자신의 감정에 어떻게 맞서는가에 관한 것이라는 점을 이해하는 감독의 침착함을 보여주는 모습'이라고 평가했다.