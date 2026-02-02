'이강인 초대박' 계약 폭발! 감독 신뢰 최고조 '연장 확실'… "기술·전술적으로 매우 중요"→LEE 복귀 인상적

[스포츠조선 강우진 기자]이번 겨울 이적시장에서 여러 클럽의 관심을 받은 이강인이 파리생제르망(PSG)에 잔류할 것으로 보인다. 부상에서 복귀한 이강인은 공수 양면에서 맹활약하면서 존재감을 과시했다. 이강인은 이제 PSG와의 재계약을 노린다. 팀의 중요한 존재로 떠오르고 있는 만큼 더 좋은 조건에서 계약이 이뤄질 가능성이 크다.
프랑스 풋메르카토는 2일(한국시각) '이강인은 아틀레티코 마드리드로부터 관심을 받았지만, 해당 제안은 거절됐고 PSG에 잔류하기로 했다'며 '부상에서 복귀한 뒤 스트라스부르전에서 결정적인 활약을 한 이강인은 자신의 입지를 다시 한번 확인시켰다'고 보도했다.
이강인은 이날 열린 2025~2026시즌 프랑스 리그1 20라운드 원정경기 스트라스부르전에서 후반 15분 교체 투입돼 맹활약했다. 1-1로 맞서던 후반 36분 이강인은 수비 진영에서 화려한 드리블과 탈압박 능력을 뽐냈다. 이강인은 오른쪽 측면에서 뛰어 들어가던 워렌 자이르-에메리에게 정확한 전진 패스를 연결했다. 자이르-에메리는 드리블 후 골문 앞으로 크로스를 올렸고, 누누 멘데스가 이를 헤더 득점으로 연결했다.
이강인은 수비에서도 좋은 모습을 보였다. 후반 45분 특유의 볼 간수 능력으로 스로인을 얻어냈다. 후반 추가시간 5분에는 역습 상황에서 상대의 경고를 유도하기도 했다.
엔리케 감독이 드리블 능력을 칭찬할 정도로 이강인이 최고의 폼을 보여주고 있다. 엔리케 감독은 이강인과 PSG에서 오랜 기간 함께하길 바라고 있다.
앞서 프랑스 레퀴프는 PSG가 이강인과의 계약을 연장하는 방안을 검토 중이라고 보도했다. 현재 이강인과 PSG의 계약은 오는 2028년 6월까지다. 아직 계약기간이 꽤 남아있는 시점이지만, 재계약 이야기가 나오고 있다. 그만큼 PSG에서 이강인을 중요한 선수로 여기고 있다는 증거다.
매체는 '루이스 엔리케 감독은 기술적·전술적 측면에서 이강인의 중요성을 강조해왔다'며 '압박 속에서도 볼을 지켜내는 능력과, 공격과 수비 모두에서 효과적으로 관여할 수 있어 매우 소중한 자산'이라고 평가했다. 이어 '특히 복귀한 이후 보여준 인상적인 모습은 이러한 평가를 잘 뒷받침하고 있다'고 덧붙였다.