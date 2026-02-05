'사상 초유' CR7 in MLS! 메시+호날두 한 팀에서 뜁니다→"베컴이 꿈 이뤄줄 것"…'우상 지목' 손흥민과 맞대결도 기대
|
|
|크리스티아누 호날두와 리오넬 메시가 인터 마이애미에서 한솥밥을 먹을 수 있다는 소식이 들려온다. 사진=스포티티비
|
|
[스포츠조선 강우진 기자]크리스티아누 호날두(40)와 리오넬 메시(38)가 한 팀에서 뛰는 것을 볼 수 있을까. 데이비드 베컴이라면 가능하다는 주장이 나온다.
스페인 마르카는 5일(한국시각) '호날두는 커리어의 끝자락에 다가서고 있다. 은퇴는 점점 가까워지고 있지만, 그의 몸이 허락하는 한 그는 자신이 원하는 조건으로 계속해서 뛸 수 있다'며 '베컴은 이를 잘 알고 있으며, 인터 마이애미에서 잇따라 핵폭탄급 영입을 성사시키는 핵심 인물로서 수백만 축구 팬들의 꿈을 실현할 수 있는 유일한 존재다'고 보도했다.
매체가 생각하는 엄청난 영입은 바로 메시와 호날두가 같은 팀에서 뛰는 것이다. 그 가능성은 존재한다. 호날두가 알 나스르를 떠나 커리어를 마무리 짓기를 원하고 있기 때문이다. 호날두는 2026 북중미 월드컵에 출전하며 이는 그의 인생 마지막 월드컵이 될 것으로 보인다. 월드컵이 끝난 뒤에는 미국 메이저리그사커(MLS)에 합류해 은퇴를 준비할 수 있다.
|
|
|로이터연합뉴스
이 이적에 있어서 핵심 인물은 인터 마이애미의 구단주 베컴이다.
|
|
|로이터연합뉴스
매체는 '세계 축구의 거물 스타들을 상대로 영향력 갖춘 인물이 있다면 바로 베컴'이라며 '그가 메시 영입에서 결정적인 역할을 했던 것처럼, 월드컵을 마친 이후 인터 마이애미로 와 달라는 제안에 대해 호날두에게 긍정적 답변을 끌어낼 인물'이라고 평가했다.
호날두가 인터 마이애미에 합류하는 것은 가능하다. MLS에서는 각 구단이 3명의 지정선수 슬롯을 보유하고 있다. 이는 구단이 관심 있는 특정 선수와 선택적으로 협상할 수 있는 권리를 의미한다.
|
|
|사진=TNT스포츠
현재 인터 마이애미는 메시와 헤르만 베르테라메를 지정 선수로 보유하고 있다. 하나의 슬롯이 비어 있는 상태다. 이 공석은 호날두 영입 협상을 시작할 수 있는 무기가 된다.
매체는 '인터 마이애미의 최우선 과제가 호날두라면 베컴은 모든 것을 이 문제에 쏟아야 한다'며 '특히 월드컵이라는 변수가 존재하는 상황에서, 이 대회는 호날두의 몸값을 크게 끌어올릴 수도, 반대로 낮출 수도 있다'고 설명했다.
|
|
|손흥민과 데니스 부앙가. AFP연합뉴스
한편, 호날두가 MLS에 합류하게 된다면 한국 축구 국가대표 주장 손흥민과의 맞대결도 볼거리다. MLS LAFC(로스앤젤레스 FC)에서 뛰고 있는 손흥민은 가장 존경하는 축구선수로 호날두를 뽑은 바 있다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com
