'흥민씨, 저 미국 안갈거 같아요' LA FC 동행 불발? 바르셀로나, 인간계 최강 ST와 재계약 '고심 중'...ESPN '단, 연봉 삭감 받아들이면'

[스포츠조선 박찬준 기자]바르셀로나가 '폴란드의 득점 머신' 로베르토 레반도프스키의 재계약을 검토 중이다.
6일(한국시각) ESPN에 따르면, 바르셀로나는 레반도프스키를 1년 더 머물게 하는 방안을 구상 중이다. ESPN은 '한지 플릭 감독은 레반도프스키의 성실한 태도와 경기력에 만족감을 표하고 있으며, 이에 따라 바르셀로나는 2027년 6월까지 레반도프스키를 팀에 잔류시키는 옵션을 고민하고 있다'고 했다.
레반도프스키는 설명이 필요없는 세계 최고의 골잡이 중 하나다. 델타 바르샤바에서 데뷔한 레반도프스키는 레흐 포즈난에서 가능성을 보이며 빅리그 진출에 성공했다. 2010년 도르트문트 유니폼을 입은 레반도프스키는 폭발적인 득점력을 과시하며 최고 스트라이커 반열에 올랐다. 2013~2014시즌에는 분데스리가 득점왕까지 차지했다. 그는 2014년 여름 세계 최고의 클럽 중 하나인 바이에른 뮌헨으로 이적했다.
최고의 동료들과 만난 레반도프스키는 더욱 놀라운 득점력을 이어갔다. 2015~2016, 2017~2018, 2018~2019, 2019~2020, 2020~2021, 2021~2022시즌까지 모두 6번이나 득점왕을 차지했다. 분데스리가 올해의 선수상도 두 번이나 수상했다. 리오넬 메시와 크리스티아누 호날두에 가려져서 그렇지, 득점에 관해서는 '인간계 최강'이라는 평가를 받았다. 국가대표 메이저대회에서 아쉬운 모습을 보인게 커리어의 유일한 오점이었다.
2022년 여름 새로운 도전에 나선 레반도프스키는 바르셀로나로 전격 이적했다. 바르셀로나에서도 득점행진은 이어졌다. 첫 시즌 33골, 두번째 시즌 26골을 넣은 레반도프스키는 지난 시즌 공식전에서만 무려 42골을 폭발시켰다. 레반도프스키는 올 시즌에도 변함없는 득점력을 보여주고 있다.
하지만 득점력과 별개로 세월의 무상함을 느끼고 있다. 올 해 37세인 레반도프스키는 벌써 두 차례나 부상으로 결장했다. 레반도프스키와 바르셀로나의 계약은 내년 여름까지다. 당초만 하더라도 바르셀로나는 레반도프스키와 재계약을 맺지 않는 쪽으로 가닥을 잡았다.
여전한 득점력을 과시 중인 레반도프스키에게 많은 팀들이 러브콜을 보냈다. 유럽 이적시장 전문가 에크렘 코누르는 "레반도프스키 영입을 위해 글로벌적인 경쟁이 시작됐다"며 "페네르바체가 계약을 제안했으며, AC밀란도 원하고 있다. 아틀레티코 마드리드도 후보군이다. 뿐만 아니라 사우디 아라비아의 알 나스르, 알 힐랄, 네움SC, 미국의 인터 마이애미, LA FC 등도 레반도프스키를 원하고 있다"고 했다.
당초만 하더라도 LA FC행이 유력해보였다. 레반도프스키 역시 LA에 관심이 많았다. 하지만 시카고 파이어가 뛰어들며 분위기를 바꿨다. 시카고는 미국에서 폴란드계 커뮤니티가 가장 큰 곳이다. 한인이 많은 로스앤젤레스를 연고로 하는 LA FC가 손흥민을 데려온 것처럼 시카고 역시 레반도프스키를 통해 팬들을 모으겠다는 전략적인 판단을 세웠다.
다시 기류가 바뀌었다. 바르셀로나는 여름이적시장 최우선 과제로 페란 토레스와 경쟁을 펼칠 수 있는 공격수 영입이다. 아틀레티코의 훌리안 알바레스, 유벤투스의 두산 블라호비치 등이 후보로 거론됐지만, 레반도프스키의 잔류도 옵션이다. 조건이 있다. 레반도프스키가 연봉 삭감에 동의할 경우다. 레반도프스키는 현재 바르셀로나 내 최고 연봉자 중 하나다. 그가 임금을 삭감해 준다면, 바르셀로나는 다른 포지션 보강에 나설 수 있다.