공분! "손흥민 주장감 아냐" 떠나니 강등→'리더십 박살' 팬들에 으르렁…강등 직전 깨달음 '올해의 탈출상' 손흥민

[스포츠조선 강우진 기자]손흥민은 토트넘 홋스퍼 주장 시절 팀의 부진 속에서 많은 비판을 받아왔다. 하지만, 지금의 토트넘 성적으로 봤을 때는 손흥민의 존재가 팀을 유지했던 유일한 원동력이었을 수 있다.
토트넘은 6일(한국시각) 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 29라운드에서 크리스털 팰리스에게 1대3으로 졌다.
토트넘의 시작은 좋았다. 전반전부터 크리스털 팰리스를 압박했고, 일방적인 공세를 보여줬다. 전반 34분 도미닉 솔란케가 아치 그레이의 패스를 받아 선제골에 성공했다.
AFP연합뉴스
하지만, 좋은 분위기는 오래가지 않았다. 4분뒤인 전반 38분 미키 반더벤이 페널티 박스 안에서 상대 공격수 이스마일라 사르의 팔을 잡아끄는 파울을 범하며 다이렉트 퇴장을 당했다. 사르는 이 반칙으로 이어진 페널티킥을 성공시키며 승부를 원점으로 돌렸다.
로이터연합뉴스
한 명이 부족한 토트넘은 전반 추가시간 1분 예르겐 스트란 라르센에게 득점을 허용했다. 토트넘 진영에서 마티스 텔의 패스실수가 나왔고, 크리스털 팰리스가 이를 놓치지 않았다. 6분 뒤인 후반 추가시간 7분에도 크리스털 팰리스의 득점이 터졌다. 애덤 워튼의 크로스를 받은 사르가 방향만 살짝 돌려놓는 슈팅으로 골망을 갈랐다. 스코어가 벌어지자 토트넘 홈팬들이 경기장을 떠나는 모습이 카메라에 포착됐다.
AFP연합뉴스
이후 토트넘은 점수차를 극복하기 위해 후반전 내내 공세를 퍼부었지만, 추격골에 실패했다. 토트넘은 이 경기 패배로 강등 가능성이 대폭 커졌다. 승점 29점(7승 8무 14패)에 그치며 리그 16위에 머물렀다. 강등권인 18위 웨스트햄 유나이티드(승점 28)와 격차는 1점에 불과하다. 토트넘과 강등 경쟁을 펼치고 있는 웨스트햄은 해당 라운드에서 승리했고, 노팅엄 포레스트는 강호 맨체스터 시티와 비기는 등 좋은 흐름을 보이고 있다. 하락세에 있는 것은 토트넘 뿐이다.
손흥민(왼쪽)과 크리스티안 로메로. 사진=TNT스포츠
지금의 토트넘에는 손흥민 같은 리더십과 결정력을 겸비한 에이스가 필요하다. 팀의 중심을 잡아줄 선수가 없어 조직력이 와해되는 모습을 보이고 있다. 토트넘은 지난 시즌 경기력 저하로 많은 비판을 받았지만, 현시점에서는 팬들에게 손흥민의 존재가 그리울 수밖에 없다. 이번 시즌 선수들이 팬들과 다투는 모습만 봐도 그렇다. 손흥민이 주장이던 시절에는 있을 수 없는 장면이다. 주장감이 아니라는 비판도 있었지만, 손흥민만 한 주장은 지금의 팀에 없는 것으로 드러났다.
지난해 해리 레드냅 토트넘 전 감독은 "손흥민은 물론 좋은 선수고 그를 깎아내리고자 하는 것은 아니지만, 난 손흥민이 주장감이 아니라고 생각한다"며 "팀이 안 좋은 경기를 했을 때 앞장서서 이끌 수 있는 리더로 마땅히 떠오르는 선수가 없다. 전체적으로 상당히 조용한 선수들이 많고, 리더쉽이 부재하다"고 말했다.