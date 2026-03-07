'韓 선수 몸값 4위 우뚝' 250억짜리 골잡이 '오'현규 VS 튀르키예 탑티어 '오'시멘, 8일 새벽 '대격돌'

기사입력 2026-03-07 13:40


'韓 선수 몸값 4위 우뚝' 250억짜리 골잡이 '오'현규 VS 튀르키예…
사진=베식타시

'韓 선수 몸값 4위 우뚝' 250억짜리 골잡이 '오'현규 VS 튀르키예…
사진캡처=오현규 SNS

'韓 선수 몸값 4위 우뚝' 250억짜리 골잡이 '오'현규 VS 튀르키예…
[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 대세 골잡이 오현규(베식타시)가 튀르키예 무대 진출 후 가장 강한 상대를 만난다.

오현규가 속한 베식타시는 8일 새벽 2시(이하 한국시각) 튀르키예 이스탄불의 튀프라쉬 스타디움에서 갈라타사라이와 2025~2026시즌 튀르키예 쉬페르리그 24라운드 홈 경기를 펼친다.

3연승을 통해 승점 46(13승7무4패)으로 4위를 탈환한 베식타시는 이날 승리시 다음시즌 유럽유로파리그(UEL) 진출권인 3위 트라브존스포르(승점 51)와의 승점차를 최대 2점까지 좁힐 수 있다.

갈라타사라이는 18승4무2패 승점 58로 단독 선두를 달린다. 이날 경기는 승점 3뿐 아니라 이스탄불을 연고로 하는 라이벌 팀간의 맞대결이라는 점에서 의미가 크다. 지난해 10월 첫 맞대결은 1대1 무승부로 끝났다.

시즌 두 번째 맞대결에선 오현규가 출격한다. 오현규는 지난달 벨기에 헹크에서 이적료 1400만유로(약 240억원)에 베식타시 유니폼을 입었다. 베식타시 입단 후 3경기에서 3골을 넣는 '최초의 역사'를 썼다.


'韓 선수 몸값 4위 우뚝' 250억짜리 골잡이 '오'현규 VS 튀르키예…
사진=베식타시
지난달 9일 튀르키예 무대 데뷔전이었던 알란야스포르전(2대2 무)에서 아크로바틱한 바이시클킥으로 데뷔골을 쏘더니, 18일 이스탄불 바샥셰히르전(3대2 승)에선 상대 수비수가 볼 컨트롤 미스로 놓친 공을 낚아채 2호골을 넣었다.

23일 괴즈테페전(4대0 승)에선 시속 122km짜리 강력한 중거리슛으로 골망을 흔들었다.

4경기에서 3골 1도움을 기록하는 오현규의 맹활약 속 베식타시는 승점 10(3승1무)을 따내며 드라마틱한 반등에 성공했다.


베식타시가 기세를 몰아 갈라타사라이를 넘기 위해선 오현규의 '한방'이 필요하다.

갈라타사라이는 현존 튀르키예 최강팀이다. 튀르키예 리그에서 시장가치가 가장 높은 선수가 갈라타사라이 소속이다. 7500만유로(약 1290억원)로 평가받는 나이지리아 출신 골잡이 빅토 오시멘이다.


'韓 선수 몸값 4위 우뚝' 250억짜리 골잡이 '오'현규 VS 튀르키예…
2024~2025시즌 쉬페르리그에서 26골을 넣으며 득점왕을 수상한 오시멘은 다양한 부상 리스크를 딛고 올 시즌 17경기에서 10골 4도움을 기록 중이다. 최근 출전한 리그 7경기에서 한 경기를 뺀 6경기에서 7골을 몰아넣었다. 지난달 29일 알란야스포르전(3대1 승)에서 1골 1도움을 기록할 정도로 기세가 좋다. 오시멘은 김민재와 나폴리의 세리에A 우승을 합작했었다.

갈라타사라이에는 윙어 르로이 사네, 바르쉬 일마즈, 노아 랑, 미드필더 일카이 귄도안, 유누스 아크귄, 풀백 사샤 보이, 골키퍼 우르잔 차키르 등 리그 최고의 선수들이 즐비하다. 오현규가 지금까지 만나본 선수 면면과는 확연히 다르다.

특히 오현규는 손흥민(LA FC)의 토트넘 시절 동료였던 산체스, 유럽에서 떠오르는 코트디부아르산 괴물 수비수 싱고 등을 직접 상대해야 한다. 갈라타사라이는 최소실점 2위인 18골만을 허용하고 있다.


'韓 선수 몸값 4위 우뚝' 250억짜리 골잡이 '오'현규 VS 튀르키예…
그런 갈라타사라이를 상대로 맹활약을 펼친다면 오현규의 이름을 더 널리 알릴 수 있다. 오현규는 지금까지 스코틀랜드(셀틱), 벨기에 리그에서 활약했다. 지난해 독일 슈투트가르트로 이적할 뻔했으나, 무릎 부상 이력으로 인해 이적이 불발됐다. 빅리그의 관심선상에 있지만, 모두가 탐내는 특급 골잡이의 위상과는 거리가 있다.

오현규는 지난 5일 이적료전문사이트 '트랜스퍼마르크트'는 튀르키예 쉬페르리그 선수들의 시장가치를 업데이트했다. 700만유로였던 오현규의 가치는 3개월 사이에 시장가치가 2배 이상 뛰었다. 쉬페르리그 선수 중 20번째로 높은 1500만유로를 기록했다.

오현규는 한국 선수 시장가치 순위가 7위에서 4위로 3계단 점프했다. 오직 김민재(바이에른뮌헨), 이강인(파리생제르맹·이상 약 430억원), 손흥민(LA FC·약 292억원)만이 오현규보다 시장가치가 높다.

스포츠매체 'beIN'은 오현규와 오시멘을 이번 맞대결 예상 베스트에 넣었다.

'NTV 스포츠'는 베식타시의 핵심 선수로 오현규와 캡틴 외르쿤 쾨크추를 뽑았다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

