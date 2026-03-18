"전체적으로 안정감 생긴다" 신광훈 선발 복귀 반긴 박태하 감독..."호락호락하게 당하지 않을 것"[포항 현장인터뷰]

[포항=스포츠조선 이현석 기자]신광훈의 복귀, 포항스틸러스에는 큰 안정감을 더할 수 있기에 박태하 포항 감독도 이를 반겼다.
포항은 18일 포항스틸야드에서 FC서울과 '하나은행 K리그1 2026' 4라운드 경기를 앞두고 있다.
홈팀 포항은 2026년 첫 승이 간절하다. 지난 2경기에서 김천과 인천을 상대로 모두 1대1 무승부를 거뒀다. 100% 전력이 아니었지만, 그럼에도 빠른 첫 승으로 시즌 초반 분위기를 다잡는 것이 중요한 포항이다. 포항은 지난 시즌 서울에 강했다. 4번의 맞대결 2승1무1패로 우위를 점했다. 홈 8연전의 두 번째 경기, 스틸야드에서 빠르게 승전보를 울리며 승점을 쌓아나가야 하는 시점이다.
박태하 포항 감독은 "선수들도 홈 경기에 중요성을 충분히 알고 있다. 내가 이야기하지 않아도 된다. 홈 경기 중요성보다, 전술적으로 어떻게 준비하는지가 중요하지 않나 싶다"고 했다.
기성용, 박찬용, 조르지 등 주요 자원들이 부상과 징계으로 이탈한 상황. 박태하 감독은 최선의 선수들로 베스트11을 꾸렸음을 강조했다. 박 감독은 "오늘 나가는 선수들이 우리 팀에 가장 현 시점 좋은 선수들이라고 생각한다. 우리가 갖고 있는 선수 중 포지션에서 가장 좋은 선수들을 내보낼 수밖에 없다"고 했다.
서울은 전반부터 외국인 선수 5명을 기용하며 승부수를 띄웠다 .박 감독은 "전반에 승부를 보겠다는 느낌을 받았다. 다만 우리도 호락호락하게 당하지 않을 것이다"고 했다. 이런 상황에서 신광훈의 선발 복귀가 반갑다. 박 감독은 "(신)광훈이가 돌아오면 전체적으로 안정감이 생긴다. 리더 역할을 해준다. 주장은 전민광이지만, 전체적으로 경기장 안에서 끌고 나가는 모습을 고려하면 분명히 도움이 될 것이라고 생각한다"고 했다.
조르지가 명단에서 빠지며 1라운드에서 데뷔골을 터뜨린 트란지스카와 최전방을 책임지는 이호재의 득점이 터져야 한다. 박 감독은 "(조르지는) 지난번에 다친 부위가 아니라 다른 쪽에 문제가 있어서 당분간 출전이 어렵다"고 했다. 시즌 초반 부상이 고민이 될 수밖에 없다. 박 감독은 이런 상황도 이겨내야함을 강조했다. 그는 "그런 부분만 생각하면 다른 걸 못한다. 붙잡고 있는다고 해결되는 문제도 아니다"라고 강조했다.