"슬로우 스타터 좋아하지 않는다" 아쉬운 시즌 초반, 박태하 감독의 다짐..."최대한 빨리 극복"[현장 기자회견]

기사입력 2026-03-18 22:28


"슬로우 스타터 좋아하지 않는다" 아쉬운 시즌 초반, 박태하 감독의 다짐…

[포항=스포츠조선 이현석 기자]"슬로우 스타터를 좋아하지 않는다."

포항스틸러스는 18일 포항스틸야드에서 열린 FC서울과의 '하나은행 K리그1 2026' 4라운드 경기에서 0대1로 패배했다.

포항은 2026시즌 첫 승이 간절했다. 아시아챔피언스리그(ACL)2 일정으로 다른 팀들보다 조금 더 시즌의 문을 열었다. 하지만 아직 승리가 없다. 이번 서울전에서 다시 승리를 노렸으나 아쉽게 이뤄지지 못했다.

이른 시간에 헌납한 실점에 울었다. 전반 4분 포항 수비가 손정범의 패스 한 번에 흔들렸다. 틈을 노린 공은 수비 사이를 정확하게 파고들었다. 쇄도하던 조영욱이 순식간에 뒷공간으로 뛰어들어 공을 잡았다. 1대1 기회를 놓치지 않고 골망을 흔들었다.

박태하 포항 감독은 "오늘 목표는 승리, 승점 3점이었다. 뜻하지 않은 퇴장에 날아가고 말았다. 해서는 안 될 행동이었다. 팬들에게 실망을 안겨드린 경기였다. 그 이후에 보여준 선수들의 투혼은 경기를 졌지만, 최선을 다했다고 본다. 포항이 더 발전할 수 있는 보이지 않는 힘을 보여줬다"고 소감을 밝혔다. 박 감독은 트란지스카의 퇴장에 아쉬움을 표했다. 그는 "적응 문제라기보다는 태도의 문제다"라고 지적했다.

포항은 수적 열세로 돌입한 후반, 저력을 보이며 서울 골문을 위협했다. 박 감독은 "뒷문을 잠그면서 역습 형태의 경기를 주문했다. 한 명이 없는 공백을 체력적으로 많이 부담하면서 열심히 뛰어줬다. 숫자가 부족하지만, 기회를 만들었다. 유효 슈팅을 득점으로 연결하지 못한 책임이 없지는 않다"고 했다.

포항은 2025시즌도 초반에 고전하며 어려움을 겪었다. 이후 반등을 거듭하며 4위로 마감했다. 다만 박 감독은 이른 시점부터 팀이 힘을 낼 수 있길 바랐다. 그는 "슬로우 스타터를 좋아하지 않는다. 힘든 일이다. 경기를 졌다는 것 자체가 좋지 않다"며 "최대한 빨리 극복해서 팬들이 원하는 반등을 해내겠다"고 다짐했다.


포항=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유혜정, 전 남편 서용빈 언급 "딸 태어났을 때 아빠 얼굴, 너무 속상했다"

2.

장윤정, ‘120억 펜트家’ 주인의 반전 소비 "해외 쇼핑템, 직구가 더 싸면 안 사"

3.

김원훈♥엄지윤, 4월1일 강남서 결혼.."15년 사랑 결실, 연인에서 부부로"[전문]

4.

방송인 출신 전 서울시의원, 사기 혐의 입건…"돈 빌리고 안 갚아"

5.

장영란, '성형 4번' 전 여권 사진 공개…"2:8 가르마 충격"

스포츠 많이본뉴스
1.

'흥국생명 나와!' GS칼텍스 3위 확정, 4년 만에 봄배구 간다…IBK기업은행 탈락[장충 리뷰]

2.

화두는 '부담감' 단두대 매치 앞둔 양 팀 사령탑, 선수들에게 어떤 당부를 했을까[수원현장]

3.

"흐름 좋다, 팀 더 단단해져" 19년 만의 도전 앞둔 김기동 감독..."득점, 골고루 터지길 바란다"[포항 현장인터뷰]

4.

"슈팅수 21-6, 세계8위 日과의 초격차" 신상우호, 일본전 1대4 대패...클린시트 깬 강채림 1골이 위안[아시안컵 4강]

5.

"전체적으로 안정감 생긴다" 신광훈 선발 복귀 반긴 박태하 감독..."호락호락하게 당하지 않을 것"[포항 현장인터뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

'흥국생명 나와!' GS칼텍스 3위 확정, 4년 만에 봄배구 간다…IBK기업은행 탈락[장충 리뷰]

2.

화두는 '부담감' 단두대 매치 앞둔 양 팀 사령탑, 선수들에게 어떤 당부를 했을까[수원현장]

3.

"흐름 좋다, 팀 더 단단해져" 19년 만의 도전 앞둔 김기동 감독..."득점, 골고루 터지길 바란다"[포항 현장인터뷰]

4.

"슈팅수 21-6, 세계8위 日과의 초격차" 신상우호, 일본전 1대4 대패...클린시트 깬 강채림 1골이 위안[아시안컵 4강]

5.

"전체적으로 안정감 생긴다" 신광훈 선발 복귀 반긴 박태하 감독..."호락호락하게 당하지 않을 것"[포항 현장인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.