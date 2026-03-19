韓 축구 철렁! '피 철철' 발목 부상 위기, 손흥민 월드컵 못 나가야 끝날까...또 SON 덮친 무개념 태클, 미소천사 쏘니도 이례적 분노 폭발

[스포츠조선 이현석 기자]손흥민이 부상을 당해야 끝이 날까. 다시 한번 위협적인 태클이 손흥민을 덮쳤다.
LA FC는 18일(한국시각) 코스타리카 알라후엘라의 에스타디오 알레한드로 모레라 소토에서 열린 LD 알라후엘렌세(코스타리카)와의 2026년 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 16강 2차전에서 2대1 역전승을 거두며 합산 3대2로 8강에 올랐다.
극적인 승리, 하지만 손흥민은 웃을 수 없었다. 무득점 때문이 아니었다. 손흥민을 덮친 상대의 태클이 문제였다. 손흥민은 후반 6분 당시 상대 진영을 돌파하는 과정에서 아론 살라자르의 깊은 태클 시도에 넘어졌다. 다행히 발목이나 무릎에 큰 부상을 당하는 상황은 모면했으나, 손흥민 스스로도 놀랄 수밖에 없는 반칙이었다. 손흥민은 일어난 후 살라자르에게 달려들어 분노했다. 손흥민이 상대 반칙에 격한 반응을 보인 것은 이례적이다.
AFP연합뉴스
곧바로 주심과 동료들이 상황을 진정시키며 큰 문제는 발생하지 않았다. 다만 손흥민으로서도 올 시즌 극심한 견제와 더불어 상대 거친 반칙들이 계속 나오는 상황에서 발목을 향한 위협적인 태클이 달가울 수 없다. 자칫 큰 부상이라도 당한다면, 손흥민이 꿈에 그리던 월드컵 참가 또한 무산될 수 있다. 한국 대표팀에도 치명타가 될 수 있다.
올 시즌만 해도 처음이 아니기에 예민할 수밖에 없다. 손흥민은 지난 1일 미국 텍사스주 휴스턴의 쉘 에너지 스타디움에서 열린 휴스턴 다이너모와 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 2라운드에서 선발 출전해 활약했다. 인터 마이애미전에 이어 두 경기 연속 팀을 승리로 이끌었다. 후반 10분 왼쪽 코너킥 상황에서 짧은 패스를 주고 받은 손흥민이 중앙에 있던 델가도에게 연결했다. 델가도가 아크 정면에서 절묘한 오른발 감아차기로 휴스턴 골망을 흔들었다. 손흥민의 시즌 2호 도움이었다.
사진=트위터 캡처
퇴장도 유도했다. 전반 추가시간 손흥민 볼을 받으러 나오는 과정에서 안토니오 카를로스에게 강하게 밟혔다. 주심은 지체없이 퇴장을 선언했다. 후반 31분에도 손흥민이 단독 찬스를 잡기 직전 부자트가 쓰러뜨렸다. 주심은 또 한장의 레드카드를 꺼냈다. 손흥민에 몸에 남은 부상의 흔적이 얼마나 심각한 반칙이었는지를 짐작케 했다.
축구 전문 매체 올레 미국판은 SNS를 통해 '손흥민의 발목 부상 우려'라며 한 영상을 공개했다. 해당 영상에서 손흥민은 경기 후 모습이 공개됐는데, 왼쪽 발목에 얼음을 두르고, 절뚝거리는 모습이 나타났다. 손흥민은 부상 위험 속에서 통증을 느끼면서도, 영상 속에서 웃음을 잃지 않고 인사하는 모습도 보여줬다. 올레는 '손흥민은 휴스턴 다이너모와의 경기 후 발목에 얼음찜질을 하며 경기를 마쳤다'고 했다.