'韓 축구 대박, 클롭 투헬도 못한 걸 해냈다' 이재성, 마인츠 유럽클럽대항전 새 역사 썼다..UECL 첫 8강 진출

최종수정 2026-03-20 09:27

'韓 축구 대박, 클롭 투헬도 못한 걸 해냈다' 이재성, 마인츠 유럽클럽…
이재성 로이터<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

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[스포츠조선 노주환 기자]한국 국가대표 이재성(34)이 속한 마인츠(독일)가 구단 역사상 처음으로 유럽클럽대항전 8강에 진출했다. 마인츠는 과거 이후 세계적인 명장이 된 위르겐 클롭(전 리버풀 감독)이나 토마스 투헬 감독(현 잉글랜드 대표팀 감독) 시절에도 이런 성적을 거둔 적이 없다.

마인츠가 2025~2026 유럽축구연맹(UEFA) 콘퍼런스리그(UECL) 8강에 올랐다. 마인츠는 20일(한국시간) 독일 마인츠 메바 아레나에서 열린 시그마 올로모우츠(체코)와의 이 대회 16강 홈 2차전에서 2대0 승리하며 1~2차전 합계 2대0(1차전 0-0)으로 앞섰다. 마인츠의 8강 상대는 스트라스부르(프랑스)다. 스트라스부르는 16강에서 리예카를 따돌렸다. 두 팀의 8강 대결은 4월 10일 마인츠 홈, 17일 스트라스부르 홈에서 두 차례 열린다.

마인츠 우르스 피셔 감독은 3-5-2 전형으로 나섰다. 이재성에게 중앙 미드필더 역할을 맡겼다. 최전방에 바이퍼-티에츠, 허리에 음웨네-이재성-사노-네벨-미드마르, 스리백에 코르-포쉬-다 코스타, 골키퍼 바츠를 투입했다.

전반전은 득점 없이 0-0으로 마쳤다. 마인츠는 후반 시작 1분 만에 선제 결승골로 경기 주도권을 잡았다. 네벨이 올린 크로스를 포쉬가 페널티 박스 정면에서 헤더골로 연결했다. 0-1로 끌려가 다급해진 올로모우츠는 후반 31분 미드필더 바라트가 경고누적으로 레드카드를 받으며 더욱 어려운 상황에 처했다. 반면 수적 우세에 놓인 마인츠는 후반 37분 조커 시브가 쐐기골을 박았다.


'韓 축구 대박, 클롭 투헬도 못한 걸 해냈다' 이재성, 마인츠 유럽클럽…
포쉬 EPA<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

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'韓 축구 대박, 클롭 투헬도 못한 걸 해냈다' 이재성, 마인츠 유럽클럽…
8강 대진표 캡처=콘퍼런스리그 SNS

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8강 대진표 캡처=콘퍼런스리그 SNS

'韓 축구 대박, 클롭 투헬도 못한 걸 해냈다' 이재성, 마인츠 유럽클럽…
8강 진출팀 캡처=콘퍼런스리그 SNS
마인츠가 2-0으로 앞서며 승리를 눈앞에 둔 후반 추가시간, 이재성은 말로니와 교체돼 그라운드를 빠져나왔다. 이재성은 평점(사커웨이 기준) 7.4점으로 준수한 평가를 받았다. 공격포인트는 없었지만 폭넓은 활동량과 적극적으로 몸싸움을 펼쳐 팀 승리에 공헌했다. 마인츠는 실점없이 2골차 승리를 마무리했다.

이번 콘퍼런스리그 8강에는 AEK아테네, 크리스털 팰리스, 피오렌티나, 라요 바예카노, 샤흐타르 도네츠크, 알크마르도 올랐다. 8강 대진은 마인츠-스트라스부르, 크리스털 팰리스-피오렌티나, 라요 바예카노-AEK아테네, 샤흐타르 도네츠크-알크마르로 짜여졌다. 이재성의 마인츠가 스트라스부르를 꺾을 경우 4강에선 라요-AEK아테네전 승자와 대결하게 된다. 이번 대회 결승전은 5월 28일 독일 라이프치히에서 열린다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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