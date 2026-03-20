[오피셜]전북 현대, 미드필더 김예건 준프로 계약..전북 U-15 금산중 입단시 특급 유망주였다

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[스포츠조선 노주환 기자]전북 현대가 구단 유스 출신의 김예건과 준프로 계약을 체결했다. 1부리그 무대에서 뛸 기회를 준 것이다.
특히 김예건은 경기 영향력과 공격 전개 능력에서 높은 평가를 받으며 향후 전북 N팀 전력으로 성장할 가능성을 인정받고 있다. 전북 구단은 유소년 단계에서 검증된 선수를 조기에 성인 무대에 연결하는 '전북유스-전북N팀-전북A팀 연결시스템'을 통해 지속적으로 A팀 자원을 배출하려는 미션과 비전을 제시해왔다. 이번 계약 역시 이러한 육성 철학의 연장선으로, 유망주에게 조기 프로 경험을 제공해 경쟁력을 극대화하기 위한 전략적 결정이다.
김예건은 전북N팀 훈련 및 일정에 참여하며 단계적으로 프로 무대 적응을 이어갈 예정이다. 김예건은 "동경하던 전북에서 준프로 계약을 맺게 되어 영광이다. 금산중 시절부터 지금까지 한단계씩 성장할 수 있도록 도와주신 지도자분들과 구단에 감사드린다. 준프로 선수로서 책임감을 가지고 선배들에게 많이 배워, 전주성 피치를 누비며 팬들에게 기쁨을 주는 선수가 되겠다"고 말했다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com