[오피셜]'韓 최초 혼혈 국대' 또 분데스 대형사고! 포변 성공 후 역대급 활약, 구단 이달의 선수상 수상..."76% 압도적 득표율"

[스포츠조선 이현석 기자]'한국 대표팀' 옌스 카스트로프가 구단 3월 이달의 선수로 선정됐다.
보루시아 묀헨글라트바흐는 25일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '카스트로프가 3월 이달의 선수로 선정됐다'고 공식 발표했다.
구단은 '카스트로프는 구단 3월 이달의 선수로 선정됐다. 그는 팬투표에서 와엘 모히야와 케빈 슈퇴거를 제치고 1위를 차지했다. 76%의 압도적인 표 차이로 수상했다. 카스트로프는 바이에른 뮌헨과의 경기에서 선발 출전해 상당히 대등한 경기를 풀어가는 데 일조했다. 장크트파울리전에서는 왼쪽 측면에서 뛰며 활약해 팀의 홈 승리에 일조했다. 쾰른전 3대3 무승부에서는 올 시즌 최고의 활약을 펼쳤다. 30초 만에 선제골을 터트렸고, 동점골 어시스트까지 기록했다. 후반에는 수비수를 제치고 강력한 슈팅으로 또 골망을 흔들었다'고 수상 소식을 전했다.
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대한민국 축구 A대표팀 사상 첫 '혼혈 선수'로서 A매치 데뷔까지 성공한 카스트로프다. 독일인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어난 카스트로프는 독일축구협회에서 대한축구협회로 소속을 바꾸며 태극마크를 달고 월드컵에 나서길 원했고, 그의 결단과 출중한 기량을 외면하지 않은 홍명보 감독의 선택을 받았다. 당초 경기력에 아쉬움이 있기도 했으나, 다재다능함 등을 인정받아 이번 3월에도 대표팀에 올랐다.
카스트로프는 소속팀 활약이 최근 물이 올랐다. 묀헨글라트바흐 이후 부진을 겪기도 했으나, 윙백 전환 이후 기량이 급상승했다. 포지션 변경 초반엔 오른쪽 윙백에 자리하기도 했지만, 지난달부터 본격적으로 왼쪽으로 자리를 옮겨 주전 입지를 다졌다.
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대표팀에서도 마찬가지다. 지난해 9월 처음으로 대표팀에 이름을 올린 '혼혈 국대' 카스트로프는 줄곧 미드필더로 분류됐다. 중앙, 수비형, 때에 따라 공격형으로도 활용됐지만, 그의 포지션은 미드필더였다. 하지만 이번 명단에서는 수비수로 뽑혔다. 홍명보 감독 또한 카스트로프를 윙백으로 기용할 의사가 있다고 알려졌다. 카스트로프가 자리를 잡을 경우, 스리백 카드가 더욱 힘을 받을 수 있다.
카스트로프가 이달의 선수상을 받은 것은 이번이 처음도 아니다. 카스트로프는 지난해 9월에도 묀헨글라트바흐 이달의 선수상을 수상했다. 당시에는 45%의 지지를 받았는데, 이번 투표에서는 더 많은 팬들이 카스트로프를 지지했다. 독일의 키커는 직전 쾰른전 이후 카스트로프에게 최고 평점인 1점을 부여하며 라운드 MVP로 선정했다. 두 팀을 통틀어서 1점을 받은 선수는 카스트로프가 유일했다. 주간 베스트11에도 이름을 올렸다.