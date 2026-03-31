英 '비피셜' BBC 대서특필→HERE WE GO 확인 완료! "황희찬 영입해 줘" 특급 명장 선임 위한 대형 제안, "최고 연봉+5년 계약"

사진=BBC SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]토트넘이 새 감독을 데려오기 위한 파격적인 제안을 내걸었다.

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유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 30일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '로베르토 데제르비 감독과 토트넘은 어제부터 정기적으로 연락하며 합의점을 찾아 계약을 성사시키기 위해 노력 중이다'고 보도했다.

로마노는 '데제르비와 그의 대리인은 토트넘과 최고 연봉 수준의 5년 계약을 협상 중이다. 션 다이치 감독을 비롯해 여러 인물과 연결이 됐음에도 불구하고 데제르비가 항상 최우선 순위였다'고 전했다.

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영국의 BBC도 '토트넘은 데제르비가 새로운 팀의 정식 감독이 되도록 설득하고 있다. 이고르 투도르 감독이 44일 만에 구단을 떠나며, 그의 뒤를 이을 후임자 선임 임무를 진행하게 됐다. 소식에 따르면 데제르비는 토트넘 정식 감독직에 열려 있다는 징후가 있으나, 토트넘의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 잔류 여부가 확실해지는 시즌 막판까지 기다리는 것을 선호할 것으로 알려졌다'고 설명했다.

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데제르비는 당초 맨체스터 유나이티드, 리버풀 등 다른 빅클럽들의 관심도 받으며 토트넘 부임 가능성에 의문 부호가 있었다. 하지만 토트넘의 극적인 제안과 함께 즉시 부임 여부를 협상 중인 것으로 보인다.

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데제르비는 이미 능력을 충분히 입증한 인물이다. 팔레르모, 베네벤토, 사수올로 등 세리에A 중소 구단을 호성적으로 이끌며 이름을 알렸다. EPL 입성 후에는 브라이턴에서 전술 역량을 선보였다. 이후 마르세유로 자리를 옮겨 좋은 성적을 거두기도 했으나, 올 시즌 상호 합의하에 팀을 떠났다. 현재는 감독직을 맡지 않고 있다.

데제르비가 토트넘으로 향한다면 황희찬의 거취도 관심을 받을 수 있다. 앞서 데제르비는 지난해 여름 황희찬을 향한 강력한 구애로 마르세유로의 이적을 유혹하기도 했다. 황희찬도 당시 구애를 거절한 것에 대해 "올여름 큰 결정이 필요했다. 데 제르비 감독은 매일 같이 제게 전화했다"고 밝혔었다.

데제르비가 선임되지 않는다면, 임시 감독 선임으로 선회할 가능성도 있다. BBC는 '라이언 메이슨, 헤리 래드냅 등 토트넘과 연이 있는 후보들도 임시 감독직여 열려 있다. 현역 선수인 벤 데이비스도 단기적인 해결책으로 고려되는 사항이다'고 밝혔다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com