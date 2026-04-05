[오피셜]"손흥민 연봉 200% 벌었다!" 드디어 은퇴 선언, 中 역대 최고의 외국인 선수 그라운드와 작별..."더 많이 뛰고 싶었는데, 안타까워"

사진=오스카 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 연봉 2배를 수령한 선수가 그라운드와 작별을 선언했다.

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상파울루는 4일(한국시각) '오스카가 선수 생활 은퇴를 발표했다'고 공식 홈페이지를 통해 전했다.

상파울루는 '오스카는 선수 생활 은퇴를 발표했다. 이번 주 상파울루와의 계약 해지를 마무리했다. 그의 계약은 당초 2027년 12월 31일까지였다. 그는 2025년 11월 검사 도중 이상 증세를 보였고, 미주신경성 실신 진단을 받아 수술을 진행했다'고 설명했다.

로이터연합뉴스

오스카는 한때 첼시에서 활약하며 유럽을 놀라게 한 최고의 공격형 미드필더 중 한 명이었다. 2008년 상파울루에서 데뷔한 이후 인테르나시오날, 첼시 등에서 활약했다. 브라질 대표팀 소속으로도 활약하며 2014년 브라질 월드컵 멤버 중 한 명이었다.

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다만 오스카는 파격적인 경력 전환을 택했다. 2017년 전성기의 나이에서 중국 슈퍼리그로 향했다. 상하이 상강 유니폼을 입고 중국 무대에서 활약하기 시작했고, 무려 2024년까지 중국 무대의 핵심 선수로서 경력을 이어갔다. 중국에서 막대한 부를 축적했다. 상하이에 이적하면서 무려 주급은 40만 파운드(약 7억 9000만원)에 계약을 체결했다. 손흥민이 토트넘에서 수령하던 주급의 2배 수준을 웃돌았다. 오스카는 8년간 상하이에서 벌어들인 총액은 1억 7500만 파운드(약 3480억원)에 달한다.

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오스카는 2025년 상파울루 유니폼을 입으며 고향인 브라질로 복귀했다. 이후 브라질에서 뛰어난 모습을 보여주며 브라질 대표팀 예비 명단에 이름을 올리기도 했다. 하지만 지난해 미주신경성 실신 진단을 받으며 그라운드를 떠났고, 결국 선수 생활 복귀 대신 은퇴를 결정했다.

오스카는 "상파울루를 위해 더 많은 것을 하고 싶었고, 더 많이 뛰고 싶었다. 축구 실력도 충분했고, 나이도 적절했다고 생각했는데, 안타깝게도 이런 일이 벌어졌다. 이제 은퇴해서 상파울루를 계속 응원하고 팬으로서의 삶을 이어가겠다"고 소감을 밝혔다.

이어 "파울루에서의 여정은 저를 전 세계 곳곳으로 데려다주었다. 변함없는 애정을 보내주신 모든 분들, 특히 복귀 이후 그리고 지금처럼 힘든 시기에도 저를 응원해주신 모든 상파울루 팬 여러분께 감사드리고 싶다"고 덧붙였다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com