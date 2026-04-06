"손흥민은 기계 아니야" LA FC 감독 소신 발언, 전술 변화까지 대성공! '어시스트 머신 등극' SON 대활약, 도움왕 경쟁 본격 참가

사진=트위터 캡처

사진=LAFC SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 부진을 씻어낸 활약, 이제 본격적인 도움왕 레이스에 뛰어들었다.

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LA FC는 5일(이하 한국시각) 미국 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 열린 올랜도 시티와의 2026년 메이저 리그 사커(MLS) 홈경기에서 6대0으로 대승을 거뒀다. 개막 이후 6경기에서 5승 1무를 기록한 LA FC는 서부 지구 1위 자리를 유지했다.

손흥민은 이날 최전방에 드니 부앙가, 타일러 보이드와 자리했다. 손흥민의 활약 여부에 관심이 쏠렸다. 손흥민은 올 시즌 개막 이후 공식전 9경기에서 1골7도움을 기록 중이었다. 다만 필드골이 없는 것이 발목을 잡았다. 3월 A매치에서도 부진하며, 기량 하락에 대한 우려가 고개를 들기도 했다.

사진=LAFC SNS 캡처

다만 손흥민은 논란을 일축했다. 그는 "득점이 없을 때마다 기량에 대한 이야기를 하는 것 자체가 아쉽다"며 "기량이 떨어진 것처럼 느껴졌다면 내가 더 열심히 해서 잘하면 된다. 능력이 안 되면 대표팀에 더 있을 수는 없다. 어디까지나 내가 소속팀에 가서 컨디션적인 부분을 잘 올려야 되는 부분이라고 생각한다"고 했다.

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마크 도스 산토스 감독도 이날 경기를 앞두고 기자회견에서 손흥민을 옹호했다. 도스 산토스는 "손흥민은 로봇이 아니다. 기계도 아니다"며 "아무도 예상하지 못했던 힘든 프리시즌을 보냈습니다. 그래서인지 모든 것이 조금씩 따라오고 있는 것 같고, 우리는 그 부분을 잘 관리해야 한다"고 설명했다. 이어 "적절한 시기가 되면 손흥민이 준비될 거라고 믿습니다. 나는 그를 믿고, 그가 좋은 활약을 펼친다는 것을 알고 있다"고 신뢰 의견을 밝혔다.

로이터연합뉴스

우려를 지워낸 손흥민의 활약이 팀을 승리로 이끌었다. 전반 7분 상대 자책골 유도로 기세를 올린 손흥민은 본격적인 공격포인트 사냥에 나섰다. 전반 20분 가운데서 공을 잡은 손흥민은 빈공간을 보고 부앙가에게 살짝 찔러줬다. 부앙가는 오른발슛으로 득점을 완성했다. 3분 뒤 또 득점이 나왔다. 손흥민이 볼키핑한 뒤 부앙가를 향해 날카로운 패스를 날렸다. 부앙가가 추가골을 꽂아 넣으며 환호했다.

끝이 아니었다. 손흥민은 전반 28분 도움 해트트릭을 완성했다. LA FC는 상대의 패스 실수를 놓치지 않고 기회를 만들었다. 손흥민은 왼발로 부앙가에게 패스했고, 부앙가가 이번에도 득점했다. 부앙가는 195일 만에 해트트릭을 달성했다. 손흥민은 전반 39분 팔렌시아의 득점까지 도왔다. 이날 손흥민은 전반에만 어시스트 4개를 기록하며 '도움왕 모드'를 선보였다. 그는 인터 마이애미와의 첫 경기에서 리그 1호 도움을 기록했다. 휴스턴과의 2라운드에선 2개의 도움을 더했다. 그는 리그 6경기에서 7개의 어시스트를 배달하며 도움 선두로 뛰어 올랐다. 커리어 첫 한 경기 4도움을 기록하기도 했다. 도움왕 경쟁에 본격적으로 참가를 예고했다.

그간 손흥민 기용 여부로 질타를 받았던 도스 산토스 감독도 이날 보이드를 선발로 내세으며, 전술 변화를 시도했다. 보이드는 측면에서 수비를 끌어당기며 박스 근처에 손흥민을 위한 공간을 마련했다. 이를 활용한 LA FC 공격은 기존보다 훨씬 유기적이었다. 손흥민도 득점은 기록하지 못했지만, 위협적인 찬스를 여러 차례 잡으며 득점에 대한 희망도 키웠다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com