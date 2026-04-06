'대표팀 보약' 먹은 양현준, 시즌 9호골+상대 퇴장 유도+평점 2위 '맹활약'...유럽 진출 후 첫 두자릿수 득점 보인다!

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[스포츠조선 박찬준 기자]대표팀 보약을 먹은 양현준(셀틱)이 득점포를 쏘아올렸다.

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양현준은 6일(한국시각) 스코틀랜드 던디의 덴스 파크에서 열린 던디와의 2025~2026시즌 스코틀랜드 프리미어십 32라운드에서 선발 출전해, 전반 8분 선제골을 넣었다. 키어런 티어니의 크로스를 받은 토마스 치반차라가 왼발 터닝 슈팅을 때렸고, 골키퍼에 막혀 나온 볼을 양현준이 뛰어들며 마무리했다. 오른발로 공을 살짝 띄워 골키퍼를 제치는 센스와 기술이 돋보인 장면이었다.

양현준의 올 시즌 정규리그 7호골이자, 공식전 9호골이다. 양현준은 올 시즌 유로파리그와 리그컵에서도 한 골씩을 터뜨렸다. 양현준은 지난달 15일 마더웰과의 정규리그 30라운드에서 두 골을 몰아넣은 뒤 두 경기만에 득점포를 재가동했다. 유럽 진출 후 최다 골을 기록 중인 양현준은 두 자릿수 득점을 눈 앞에 두고 있다.

양현준은 올 시즌 윙포워드 뿐만 아니라 윙백으로도 뛰며 최고의 활약을 펼치고 있다. 이날은 4-2-3-1 포메이션의 오른쪽 윙포워드로 출전해 풀타임을 뛰었다. 양현준은 이날 풀타임을 소화하며 66번의 터치를 하는 동안, 1골-1번의 기회 창출-2번의 유효슈팅-1번의 드리블 성공, 7번의 지상 경합 성공 등을 기록하며 팀내 두 번째로 높은 평점 8.2점을 받았다.

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양현준은 유럽에서 펼쳐진 3월 A매치 명단에 포함됐다. 양현준이 태극마크를 단 건 지난해 6월 북중미 월드컵 아시아 최종예선 마지막 두 경기 이래 9개월 만이었다. 양현준은 코트디부아르와 오스트리아전에 모두 출전했다. 양현준은 오른쪽 윙백으로 나서 공격 재능을 선보였다. 실수도 있었지만, 특유의 드리블과 전진 능력은 여전했다. 양현준은 2026년 북중미월드컵 최종 엔트리 승선 가능성을 높였다.

양현준은 소속팀 복귀 후에도 맹활약을 펼치며, 쾌조의 컨디션을 과시했다.

한편, 셀틱은 이날 2대1 승리를 거뒀다. 양현준의 득점으로 리드를 잡은 셀틱은 후반 12분 사이먼 머리에게 페널티킥 골을 내주며 동점을 허용했다. 후반 37분 교체투입된 켈레치 이헤아나초가 결승골을 터뜨리며 귀중한 승리를 거머쥐었다. 양현준은 이헤아나초 득점 후 상대 선수의 퇴장까지 유도하는 만점 활약을 펼쳤다.

셀틱은 이날 승리로 승점 64를 기록하며 3위를 유지했다. '선두' 하트(승점 67)와의 격차는 불과 3점. 셀틱은 역전 우승의 꿈을 이어갔다.

사진캡처=아우스트리아 빈 SNS

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한편, 역시 대표팀을 다녀온 이태석(아우스트리아 빈)도 골맛을 봤다. 이태석은 5일 오스트리아 린츠의 라이파이젠 아레나에서 열린 LASK와의 2025~2026시즌 오스트리아 분데스리가 25라운드 원정 경기에 선발 출전해 팀이 0-3으로 뒤지던 전반 16분 만회골을 넣었다. 이태석은 세트피스 상황에서 강력한 왼발 중거리 슈팅을 폭발시켰다. 이태석의 시즌 3호골. 일찌감치 빈의 주전 왼쪽 윙백으로 자리매김한 이태석은 거의 전경기에서 풀타임을 소화하며 3골-3도움을 기록 중이다. 이강희까지 뛴 아우스트리아 빈은 1대3으로 패했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com