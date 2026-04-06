'슈퍼조커' 이승우↔전북 정정용 감독, 팽팽하지만 건강한 사제지간..출전 시간과 팀 승리 사이에서 그들은 프로다

[스포츠조선 노주환 기자]"자존심이 많이 상하는 이야기를 들었다. 선발로 나서 90분을 다 소화하고 싶다."(이승우) "팀을 위한 적절한 시점이 있을 것이다."(정정용 감독)
전북 현대 '슈퍼 서브' 이승우와 전북 사령탑 정정용 감독은 불편하면서도 서로를 너무 잘 아는 오랜 사제지간이다. 10년 전 연령별 대표팀에서 감독과 선수로 만났다. 스페인 유스 시스템에서 성장한 이승우를 정 감독은 단계별로 관찰했다. 이승우의 장단점을 누구 보다 잘 알고 있는 국내 지도자로 손꼽힌다. 시간이 한참 흘러 둘은 2026시즌을 앞두고 '전주성'에서 다시 만났다. 이승우는 2025년 K리그 토종 최고 연봉(15억9000만원) 선수로 컸다. 정 감독은 거스 포옛 감독이 떠난 후 K리그1 챔피언의 지휘봉을 잡았다.
정 감독은 지도자로서 냉정했다. 팀 승리를 최우선으로 했다. 시즌 초반, '수비 보다 공격에 재능이 뛰어난' 이승우를 후반 조커로 기용하는게 더 효과적이라고 판단했다. 이승우는 정 감독의 그런 판단이 야속했지만 선수로서 수용할 수밖에 없었다. 그는 "여기서 더 할 수 있는 역할이 없다"는 생각까지 했었다고 밝혔다. 그러면서도 이승우는 팀 분위기를 망가트리지 않았다. "결국 역할 선택은 감독님의 몫"이라고 인정하며 선을 지켰다.
이승우는 이번 시즌 초반 리그 6경기에서 모두 후반 조커로 출전했다. 정 감독은 여전히 이승우의 역할에 변화를 주지 않고 있다. 바꿀 타이밍이 아니라고 판단하고 있다. 결과적으로 이승우는 지난 안양전(2대1, 3월 18일) 시즌 첫 승리와 울산전(2대0, 4월 4일) 승리에 크게 기여했다. 1-1로 팽팽했던 안양전에선 저돌적인 돌파에 이은 슈팅으로 결승골(모따)의 시발점이 됐다. 울산전에서도 가장 잘 하는 드리블 돌파로 약 50m를 치고 달려 시즌 마수걸이 골을 기록했다. 존재감을 증명한 그는 경기장을 찾은 팬들 앞으로 달려가 축하 세리머니를 펼쳤다.
정 감독은 그라운드에서 이승우의 장점을 최대치로 뽑아 팀 승리로 연결하고 있다. 그러면서 그와의 관계를 잘 유지하려고 노력하고 있다. "10분을 뛰든, 20분을 뛰든 변화를 줄 수 있는 선수가 필요하다. 선수는 누구나 베스트로 뛰고 싶어한다. 기회는 분명히 온다." 이승우의 가치를 인정했고, 미래를 열어둔다는 의미다. 전문가들은 "어느 팀에서나 감독과 선수는 출전 시간을 두고 의견이 다를 수 있다. 스타 선수의 경우 자칫 불협화음으로 번질 가능성이 매우 크다"면서 "팀이 승리하고 좋은 흐름을 타면 문제가 불거지지 않지만 그렇지 않을 때는 스텝이 꼬이게 된다"고 말했다.
이승우는 4일 홈에서 벌어진 K리그1 울산 현대와의 역대 100번째 현대가 더비에서 후반 추가시간 2대0 승리에 쐐기를 박는 원더골을 터트린 후 그동안의 심경을 밝혔다. 개막 후 2무1패로 부진했던 전북은 최근 3연승으로 리그 2위로 도약했다. 3승 중 1.5승은 이승우의 공이라 볼 수 있다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com