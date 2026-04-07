악! '국대 윙어' 엄지성, PK로 울고 웃었다...스완지시티는 2-2 무승부, 배준호-백승호는 공격포인트 '실패'

사진캡처=스완지시티 SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]'국대 윙어' 엄지성(스완지시티)이 천국과 지옥을 오갔다.

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엄지성은 7일(한국시각) 영국 웨일스의 스완지닷컴 스타디움에서 열린 미들즈브러와의 2025~2026시즌 잉글랜드 챔피언십(2부리그) 41라운드 홈 경기에 선발 출전해, 풀타임 활약했다. 스완지시티는 2대2 무승부를 기록했다. 승점 54로 15위에 머물렀다.

이날 왼쪽 날개로 나선 엄지성은 시종 활발한 움직임으로 스완지시티의 공격을 이끌었다. 스완지시티는 전반 12분 알렉스 방구라에게 선제골을 내줬다. 하지만 8분 뒤 방구라의 파울로 얻은 페널티킥을 잔 비포트니크가 성공시키며 승부의 균형을 맞췄다.

1-1로 팽팽하던 전반 추가시간, 엄지성이 번뜩였다. 페널티킥을 얻었다. 후방에서 길게 넘어온 패스를 받아 왼쪽을 파고들던 엄지성은 상대 골키퍼의 손에 걸려 넘어졌다. 주심은 지체없이 페널티킥을 선언했다. 잔 비포트니크가 또 다시 성공시키며 리드를 잡았다.

사진캡처=스완지시티 SNS

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하지만 후반 29분 페널티킥을 허용하며 빛이 바랬다. 엄지성은 돌파하는 캘럼 브리튼을 막기 위해 협력 수비를 펼쳤다. 브리튼이 돌파 도중 엄지성에게 걸려 넘어졌고, 주심은 또 다시 페널티킥을 선언했다. 느린 장면으로 본 결과 엄지성과 브리튼의 다리가 엉켰다. 엄지성은 매우 억울해 했지만, 판정은 달라지지 않았다. 결국 이 실점으로 경기는 2대2로 마무리됐다.

풀타임을 소화한 엄지성은 이날 풋몹 기준, 평점 7.2점을 받았다. 세 번째로 높은 평점이었다. 기회 창출 1회, 패스 성공률 75%, 드리블 성공 2회와 클리어 5회, 가로채기 1회, 리커버리 2회, 태클 2회 등 기록하며 공수에 걸쳐 맹활약을 펼쳤다. 스완지시티의 주전인 엄지성은 올 시즌 리그에서 2골-2도움, 공식전 3골-3도움을 기록 중이다.

엄지성은 지난 3월 A매치에서는 왼쪽 윙백으로 테스트를 받았다. 공격적인 역할을 부여받으며 코트디부아르-오스트리아전에 나섰다. 엄지성은 2026년 북중미월드컵 출전을 노린다.

같은 날 또 다른 챔피언십의 코리안 국대, 배준호(스토크시티)와 백승호(버밍엄)도 경기에 나섰다. 배준호의 스토크시티는 영국 더비의 프라이드 파크에서 끝난 더비 카운티와의 경기에서 0대2로 패했다. 배준호는 전반 35분 교체투입됐지만, 공격포인트 없이 게임을 마쳤다. 후반 9분과 44분 연속골을 내준 스토크시티(승점 54)는 이날 패배로 13위로 한 계단 떨어졌다.

사진=배준호 SNS 캡처

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백승호는 입스위치 타운과의 원정경기에 중앙 미드필더로 선발 출전했지만, 후반 시작과 함께 교체 아웃됐다. 버밍엄은 전반 32분 선제골을 터트렸지만 전반 막판 2골을 허용, 1-2로 역전패하며 3연패의 수렁에 빠져 16위로 떨어졌다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com