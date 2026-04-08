"떠들어라, 나는 증명했다!" 손흥민, 시즌 첫 필드골 폭발+멕시코 기선 제압까지...LA FC, 크루스 아술에 3-0 완승 '챔스 4강 보인다'[리뷰]

Apr 4, 2026; Los Angeles, California, USA; LAFC forward Son Heung-Min (7) watches his shot on goal in the second half against Orlando City at BMO Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Apr 4, 2026; Los Angeles, California, USA; LAFC forward Son Heung-Min (7) scores past Orlando City goalkeeper Maxime Crepeau (71) in the first half at BMO Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

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[스포츠조선 박찬준 기자]'손세이셔널' 손흥민(LA FC)이 마침내 골가뭄을 씻었다.

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LA FC는 8일 오전 11시(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 LA에 위치한 BMO 스타디움에서 열린 크루스 아술과의 2026년 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 8강 1차전에서 3대0 완승을 거뒀다. LA FC는 홈에서 대승을 거두며 4강 진출에 성큼 다가섰다. CONCACAF 챔피언스컵은 CONCACAF이 주최하는 클럽 대항전으로 총 27개 구단이 모여 북중미 대륙 클럽 축구의 최강자를 가리는 대회다. 유럽으로 치면 유럽챔피언스리그, 아시아로 치면 아시아챔피언스리그에 해당하는 대회다.

마크 도스 산토스 LA FC 감독은 4-2-3-1 카드를 꺼내들었다. 손흥민은 최전방 공격수로 나섰다. 2선에는 티모시 틸만-다비드 마르티네스-드니 부앙가가 자리했다. 수비형 미드필더에는 마티외 슈아니에르-마크 델가도가 포진했다. 포백은 세르지 팔렌시아-라이언 포티어스-은코시 타파리-에디 세구라가 맡았다. 골키퍼 장갑은 위고 요리스가 꼈다. 이에 맞서는 원정팀 크루스 아술은 3-4-3 포메이션으로 맞섰다. 스리톱에는 호세 파라델라-가브리엘 페르난데스-아구스틴 팔라베시노가 자리했고, 허리진에는 호르헤 로다르테-카를로스 로드리게스-제레미 마르케스-오마르 캄포스가 위치했다. 스리백은 윌러 디타-아마우리 가르시아-에릭 리라가가 꾸렸고, 골문은 케빈 미에르가 지켰다.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - APRIL 7: Son Heung-Min #7 of Los Angles Football Club and Amaury Garcia #17 of Cruz Azul battle for the ball during the first half of the CONCACAF Champions Cup 2026 Quarter-Final First Leg match at Banc of California Stadium on April 7, 2026 in Los Angeles, California. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

눈길은 역시 손흥민에 쏠렸다. 손흥민은 앞서 열린 올랜도 시티와의 홈경기에서 전반에만 무려 4개의 도움을 기록하며 LA FC의 6대0 대승을 견인했다. 무려 4개의 도움을 기록했다.MLS는 '한국의 슈퍼스타 손흥민은 MLS 역사상 45분(전반 또는 후반) 만에 4개의 어시스트를 기록한 두 번째 선수가 됐고, 부앙가의 리그 역사상 세 번째로 빠른 해트트릭 달성을 도왔다'고 극찬했다. 4개 이상의 도움을 한 첫 번째 선수는 리오넬 메시(인터 마이애미)였다. 메시는 2024년 5월 후반에만 5개의 도움을 기록했다. 전반에만 4개의 도움을 기록한 것은 손흥민이 유일하다. 손흥민은 이같은 활약을 앞세워 올 시즌 처음으로 '이주의 팀'에도 뽑혔다.

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기세를 탄 손흥민은 마침내 시즌 첫 필드골을 신고했다. 전반 30분 슈아니에르가 오른쪽을 파고들며, 땅볼 크로스를 올렸다. 손흥민이 슬라이딩 하며 밀어넣었다. 시즌 첫 필드골이자 12경기만에 터진 골이었다. 손흥민은 시즌 첫 경기였던 레알 에스파냐전에서 페널티킥으로 득점을 기록한 이후, 리그, CONCACAF 챔피언스컵, A매치 등에서 침묵했다. '에이징 커브' 논란까지 나왔다. 손흥민은 득점 후 보란듯이 입에다 손을 갖다대는 세리머니를 펼쳤다. '떠들어라, 나는 증명했다'는 뜻이었다.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - APRIL 7: Son Heung-Min #7 of Los Angeles Football Club scores a goal against defender Willer Ditta #4 of Cruz Azul during the first half of the CONCACAF Champions Cup 2026 Quarter-Final First Leg match at Banc of California Stadium on April 7, 2026 in Los Angeles, California. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

LOS ANGELES, CALIFORNIA - APRIL 7: Son Heung-Min #7 of Los Angeles Football Club scores a goal against defender Willer Ditta #4 of Cruz Azul during the first half of the CONCACAF Champions Cup 2026 Quarter-Final First Leg match at Banc of California Stadium on April 7, 2026 in Los Angeles, California. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

초반 크루스 아술의 강한 압박과 역습에 막혀 밀렸던 LA FC는 손흥민의 득점 이후 분위기를 바꿨다. 39분에는 추가골까지 넣었다. 슈아니에르가 오른쪽으로 파고들던 마르티네스에게 멋진 패스를 보냈다. 속도를 붙인 마르티네스는 중앙으로 돌파하며 상대 수비를 이겨낸 후 왼발 슈팅으로 또 다시 크루스 아술의 골문을 열었다. 이후 LA FC는 손흥민, 부앙가의 역습으로 기회를 만들었고, 결국 전반은 2-0으로 마무리됐다.

후반에도 LA FC의 공세는 이어졌다. 후반 8분 부앙가가 오른쪽에서 올라온 크로스를 헤더로 연결했지만, 살짝 빗나갔다. 결국 추가골을 넣었다. 손흥민은 이번에 기점 역할을 했다. 중원에서 좋은 위치에 있던 마르티네스에게 패스를 찔렀다. 마르티네스는 빠르게 치고들어갔다. 수비를 차례로 제치며 박스 안까지 들어갔고, 한박자 빠른 왼발 슈팅으로 득점에 성공했다.

이 골로 사실상 승부는 끝이었다. LA FC는 마르티네스에게 휴식을 주며 리그 경기에도 대비하는 모습이었다. 크루스 아술은 한 골이라도 넣기 위해 총공세에 나섰지만, 리그 전경기 무실점을 자랑하는 LA FC의 수비는 견고했다. 손흥민은 후반 추가시간 박수 속 교체아웃됐다. 손흥민은 39번의 터치를 하며 유효슈팅 1회, 기회창출 1회 등을 기록하며, 두번째로 높은 7.7점의 평점을 받았다. 멕시코 최강팀을 꺾으며, 월드컵을 앞두고 기선제압까지 성공한 손흥민이다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com