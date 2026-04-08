'이정도로 욕먹는 월클 흔치 않은데' 레알 마드리드 '금쪽이' 향한 레전드들의 '극딜'...VDV "보고 있으면 짜증나", 마테우스 "불평하고 울부짖기만 해"

'이정도로 욕먹는 월클 많지 않은데' 레알 마드리드 '금쪽이' 향한 레전드들의 '극딜'...VDV "보고 있으면 짜증나", 마테우스 "불평하고 울부짖기만 해"

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[스포츠조선 박찬준 기자]비니시우스 주니오르는 세계 최고의 공격수 중 하나다.

2015년 플라멩구에서 놀라운 잠재력을 보인 비니시우스는 당시 10대 선수 이적료 2위인 4500만유로에 레알 마드리드 이적을 확정지었다. 플라멩구에서 뛴 후 2018년부터 레알 마드리드 유니폼을 입은 비니시우스는 엄청난 드리블과 빠른 스피드로 팀내 입지를 넓혔다. 2021~2022시즌부터 공격포인트를 쌓기 시작한 비니시우스는 월드클래스 반열에 올랐다.

두자릿수 득점과 도움을 기록하며 레알 마드리드의 에이스로 떠오른 비니시우스는 2023~2024시즌 레알 마드리드를 스페인 프리메라리가, 유럽챔피언스리그(UCL) 우승으로 이끌며 세계 최고의 선수 반열에 올랐다. 당시 비니시우스는 리그에서 15골-6도움, UCL에서 6골-5도움을 기록했다. 비록 로드리에 밀려 발롱도르 수상에는 실패했지만, 비니시우스는 국제축구연맹(FIFA) 올해의 선수상을 받으며 활약을 인정받았다. 지난 시즌에도 리그에서 11골-10도움을 기록하는 등 좋은 모습을 보였다.

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올 시즌 초반 사비 알론소 감독과 불편한 관계를 빚으며, 부진하던 비니시우스는 알론소 감독이 경질된 후 거짓말 처럼 부활에 성공했다. 매경기 날카로운 모습을 보이며 레알 마드리드의 공격을 이끌고 있다.

하지만 엄청난 경기력과 달리, 외적인 문제로 자주 구설에 오른다. 인종차별 문제로 중심에 서는가 하면, 상대 선수와 불필요한 충돌로 도마 위에 오른다. 경기 중 쓸데없는 플레이로 상대를 도발하고, 잦은 다이빙으로 논란을 낳는다. 이런 비니시우스를 향해 레전드들이 쓴소리를 건넸다.

한때 레알 마드리드에서 뛰었던 네덜란드 출신의 라파엘 판 더 바르트는 네덜란드의 지구 스포츠와의 인터뷰에서 "비니시우스는 끔찍하다. 그를 보고 있으면 큰 짜증이 밀려온다"고 했다. 이어 "비니시우스는 환상적인 선수지만, 조금만 밀려도 레드카드를 유도하려고 바닥에 나뒹굴고, 아무일 없었다는 듯이 일어난다"며 "비니시우스에게 슬픈 부분이 이런 점"이라고 비판했다.

독일의 레전드인 로타르 마테우스도 "비니시우스는 훌륭한 선수지만, 늘 상대를 도발한다"며 "그러다 경기장에서 누군가 실제로 태클을 하면, 그저 불평하고 울부짖느다"고 했다. 이어 "이것이 그의 전형적인 모습"이라고 혹평했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com