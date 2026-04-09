'이러니 안보내지' 이강인, 단 12분 뛰고 키패스 3개 '존재감'...PSG는 리버풀에 2-0 완승 '4강 보인다'

epa12876289 Ousmane Dembele (L) and Kang-in Lee of PSG in action against Curtis Jones (C) of Liverpool during the UEFA Champions League quarter-finals, 1st leg match between Paris Saint-Germain FC and Liverpool FC in Paris, France, 08 April 2026. EPA/TERESA SUAREZ

Liverpool's Alexander Isak, center, challenges for the ball with PSG's Achraf Hakimi, left, and PSG's Lee Kang-in during the Champions League quarterfinal first leg soccer match between Paris Saint-Germain and Liverpool in Paris, Wednesday, April 8, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)

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[스포츠조선 박찬준 기자]'골든보이' 이강인(파리생제르맹)이 다시 한번 존재감을 과시했다. PSG는 2연패에 성큼 다가섰다.

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PSG는 9일 오전(이하 한국시각) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 리버풀과의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 8강 1차전 홈 경기에서 2대0 완승을 거뒀다. 지난 시즌 창단 처음으로 UCL 우승을 차지했던 PSG는 4강 진출에 유리한 고지를 점령했다. PSG는 15일 리버풀 원정에서 열리는 2차전에서 한 골 차로만 패해도 4강에 오를 수 있다.

루이스 엔리케 PSG 감독은 이강인을 벤치에 앉혔다. 대신 우스만 뎀벨레, 흐비차 크바라츠헬리아, 데지레 두에를 선발 스리톱으로 내세웠다. 중원도 워렌 자이르 에메리, 비티냐, 주앙 네베스가 책임졌다. 이강인은 2-0으로 앞선 후반 33분 두에 대신 그라운드를 밟았다.

epaselect epa12875977 Desire Doue (R) of PSG celebrates with teammate Ousmane Dembele after scoring the opening goal during the UEFA Champions League quarter-finals, 1st leg match between Paris Saint-Germain FC and Liverpool FC in Paris, France, 08 April 2026. EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

하지만 강한 임팩트를 남겼다. 단 13번의 볼터치 중 3개를 키패스로 연결했다. 후반 42분에는 이강인이 뒷공간을 파고드는 뎀벨레를 향해 택배 패스를 찔렀다. 하지만 뎀벨레의 슈팅은 골대를 맞고 나오며, 아쉽게 도움 하나를 날렸다. 크로스도 한번 시도해 성공시켰다. 이강인은 올시즌 시즌 UCL에서는 교체로만 10경기에 출전해 1도움을 기록 중이다.

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PSG는 완승을 거뒀다. 점유율에서 74대26, 슈팅수 18대3, 유효슈팅수 6대0, 패스성공률 92대75, 기대득점 2.20대0.18, 빅찬스 4대0 등 모든 지표에서 상대를 압도했다.

PSG는 전반 11분만에 선제골을 넣었다. 두에가 상대 페널티지역 왼쪽 모서리에서 수비수를 개인기로 따돌린 후 오른발로 감아 찼다. 공은 라이언 흐라벤베르흐를 맞고 살짝 굴절되면서 리버풀 골대 안으로 빨려 들어갔다.

epaselect epa12876173 Khvicha Kvaratskhelia (C) of PSG celebrates with teammates after scoring his team's second goal during the UEFA Champions League quarter-finals, 1st leg match between Paris Saint-Germain FC and Liverpool FC in Paris, France, 08 April 2026. EPA/TERESA SUAREZ

epa12876261 PSG players celebrate towards their fans after the UEFA Champions League quarter-finals, 1st leg match between Paris Saint-Germain FC and Liverpool FC in Paris, France, 08 April 2026. PSG won 2-0. EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

전반을 1-0으로 마친 PSG는 후반에도 경기를 주도했다. 후반 20분 쐐기골을 터뜨렸다. 상대 진영 왼쪽에서 네베스가 찔러 준 공을 크바라츠헬리아가 페널티지역 안 왼쪽으로 빠져들어 가며 이어받아 침착하게 골키퍼까지 제친 뒤 오른발로 마무리했다.

PSG는 후반 25분 골문 앞에서 공을 잡아 슈팅하려던 두에가 리버풀 수비수 이브라히마 코나테의 백태클에 넘어지면서 페널티킥을 얻었다. 하지만 주심이 비디오 판독 후 페널티킥 판정을 번복하고 코나테에게 줬던 경고도 취소했다.

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결국 PSG는 두 골 차 리드를 지키며, 홈에서 기분 좋은 승리를 챙겼다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com