"또 '남북전'이야?" 日 깜짝 놀랐다…韓 U-20 여자 대표팀, '0-5 패배 아픔' 북한과 일주일 만의 '리턴매치'

[스포츠조선 김가을 기자]불과 일주일만에 또 남북 대결이 펼쳐진다.
박윤정 감독이 이끄는 대한민국 20세 이하(U-20) 여자 대표팀은 15일(이하 한국시각) 태국 빠툼타니주 탄야부리의 트루 BG 스타디움에서 북한과 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-20 여자 아시안컵 4강전을 치른다.
두 팀은 지난 8일 조별리그 B조 최종전에서 격돌했다. 당시 한국이 0대5로 패했다. 이로써 한국은 조별리그를 2승1패로 마감, 조 2위로 8강에 올랐다.
한국은 8강전에서 '홈팀' 태국과 대결했다. 120분 연장 혈투 끝에 2대1로 승리했다. 한국은 전반 16분 코너킥 상황에서 남승은(알비렉스 니가타)의 득점으로 1-0 리드를 잡았다. 그러나 후반 27분 태국에 동점골을 내줬다. 경기는 연장으로 이어졌다. 한국의 뒷심이 더 강했다. 한국은 연장 후반 1분 박주하(대경대)의 결승골로 승리를 거머쥐었다.
이날 승리로 한국은 우승을 향한 도전을 이어가게 됐다. 한국은 지난 2004년과 2013년 이 대회에서 정상에 올랐다. 또한, 9월 폴란드에서 열리는 2026년 국제축구연맹(FIFA) U-20 여자 월드컵 출전권을 확보했다. 3회 연속 월드컵 무대로 나선다. 이번 대회는 2026년 U-20 여자 월드컵 아시아 예선을 겸한다. 한국을 비롯해 준결승에 오른 중국, 일본, 북한이 월드컵 티켓을 거머쥐었다.
한국의 준결승 상대는 북한이다. 북한은 8강전에서 호주를 3대0을 잡고 4강에 올랐다. 일본 축구 전문 매체 풋볼채널은 13일 'U-20 여자 아시안컵 4강 진출국이 확정됐다. 일본은 중국을 만나는데, 한국과 북한은 이번 대회에서 두 번째 대결에 나선다. 북한은 조별리그 최종전에서 한국을 꺾고 3경기 19득점-무실점이란 압도적 성적으로 토너먼트에 올랐다'고 보도했다.
한편, 한국은 이 연령대 북한과 상대 전적에서 최근 4연패를 포함해 1승 7패를 기록했다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com