"K리그 간판 풀백 성장" 조현택, HD현대 임원후원회 '3월의 선수' 선정

울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs FC서울/ 울산 조현택, 3월 최우수선수상/ photo by Jeongsoo Kim

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[스포츠조선 김성원 기자]K리그1 간판 풀백으로 우뚝 선 조현택이 공수 양면에서의 헌신적인 플레이와 측면에서의 영향력을 바탕으로 HD현대 임원후원회가 선정하는 '이달의 선수'에 이름을 올렸다.

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울산은 15일 열린 FC서울과의 '하나은행 2026 K리그1' 2라운드 순연경기 킥오프에 앞서 HD현대 임원후원회가 수여하는 '이달의 선수' 시상식을 진행했다. 이날 시상한 '3월의 선수'에는 왼쪽 수비에서 투혼 넘치는 플레이와 활발한 전진 플레이로 팀에 활력을 불어넣은 조현택이 선정됐다.

HD현대 임원후원회는 2002년 설립 이후 매월 급여의 일부를 울산에 후원하고 있으며, 매달 우수한 활약을 보인 선수를 '이달의 선수'로 선정해 시상하고 있다. 이날 행사에는 HD현대 임원후원회 회장을 맡고 있는 HD현대중공업 최헌 부사장이 상패를 전달하며 선수를 격려했다.

조현택은 2월 28일 강원FC와의 홈경기를 시작으로 개막 이후 전 경기에 선발 출전하며 꾸준한 활약을 펼치고 있다. 수비에서는 과감한 대인 방어로 상대 공격을 차단하고, 공격에서는 장점인 왼발 크로스를 활용한 적극적인 공격 가담으로 찬스를 만들어내며 공수 양면에서 기여했다. 특히 1라운드와 3라운드에서 두 차례 베스트11에도 이름을 올리며 존재감을 드러내고 있다.

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조현택은 "함께 뛰는 동료들과 코칭스태프 덕분에 값진 결과를 얻게 돼 감사하다"며 "앞으로도 수비와 공격 모두에서 최선을 다해 팀에 보탬이 되는 선수가 되도록 노력하겠다"고 소감을 밝혔다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com