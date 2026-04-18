"중동 자본도 무섭지 않다" J리그 마치다-고베, ACLE 4강 진출, 日 팬들 'J리그 두팀 결승 격돌 기대'..K리그는 어떡해

마치다 선수들 캡처=아시아축구연맹 홈페이지

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[스포츠조선 노주환 기자]일본 J리그가 아시아 최고 클럽을 가리는 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 4강에 두 팀이나 올렸다. 빗셀 고베에 이어 마치다 젤비아까지 준결승에 오르면 선전했다. K리그가 최근 두 시즌 연속으로 아쉬운 성적을 내고 있는 것에 비해 라이벌 J리그는 '오일 머니'를 앞세운 중동 클럽들에 밀리지 않으며 국제 경쟁력을 보여주고 있다.

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한국 국가대표 출신 나상호가 선발 출전한 마치다는 18일(한국시각) 사우디아라비아 제다에서 벌어진 ACLE 파이널즈 8강전서 알 이티하드(사우디)를 1대0으로 제압, 4강에 올랐다. 앞서 빗셀 고베는 알 사드(카타르)와 3대3 난타전 후 승부차기 끝에 누르고 준결승에 선착했다. 이로써 J리그는 4강에 두 개 클럽을 올렸다. 두 팀 모두 준결승에서 승리할 경우, 결승전이 J리그끼리의 잔치가 된다. 20일 준결승에서 고베는 알 아흘리(사우디)와 대결한다. 마치다는 부리람(태국)-샤밥 알 아흘리(아랍에미리트)전 승자와 결승 진출을 다투게 된다.

빗셀 고베 선수들 캡처=아시아축구연맹 홈페이지

J리그 팬들은 축구 관련 SNS에 다양한 반응을 보였다고 일본 매체 사커다이제트웹이 보도했다. "J리그의 강함을 보여줘서 고맙다" "고베도 이기고 마치다도 이기다니 대단하다" "J리그 클럽들이 그냥 너무 강하다" "마치다 대 고베의 ACLE 결승전을 꼭 보고 싶다"며 일본 팀들 간의 정상 격돌을 기대하는 목소리가 많았다. 또 "중동 자본도 무섭지 않다" "사우디에 한데 모여 집중적으로 대회를 개최해 불리한 상황인데도 대단하다" "J리그의 수준이 높다는 것을 알 수 있다" 등의 목소리도 나왔다.

K리그 팀들은 이번 대회 16강에서 탈락하며 일정을 마감했다. FC서울은 고베에 졌다. 강원도 마치다의 벽을 넘지 못했다. 서울과 강원을 누르고 다음 단계에 오른 J리그 두 팀이 4강까지 갔다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com