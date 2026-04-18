[현장인터뷰]'시즌 첫 패배'→'최준 부상 OUT' 김기동 감독 "판정에 대해서는 존중해야 한다"

사진제공=한국프로축구연맹

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[상암=스포츠조선 김가을 기자]"그 부분(판정)에 대해서는 존중해야 한다."

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김기동 FC서울 감독의 말이다.

FC서울은 18일 서울월드컵경기장에서 열린 대전하나시티즌과의 '하나은행 K리그1 2026' 8라운드 홈경기에서 0대1로 패했다. 서울(6승1무1패)은 올 시즌 리그 첫 패배를 떠안았다.

경기 뒤 김 감독은 "확실히 회복이 덜 된 것 같다. 힘들어하는 것을 많이 보였다. 한 번의 실수로 실점했다. 그 뒤로 변화를 주면서 계속적으로 골을 넣고자 하는 모습을 보였다. 과거에는 한 골 먹으면 무너졌는데, 그래도 달라진 모습을 보였다. 다만, 득점하지 못해 아쉬운 부분이 있다. 무패 우승할 수 있는 상황은 아니다. 잘 해쳐나가야 한다고 생각한다. 선수들에게 경기 전에 우리가 외부 견제 등을 이겨내야 한다고 말했다. 더 강인한 모습을 계속적으로 보여야한다고 생각한다"며 "아쉬운 부분이 있다. 전북 현대전(1대0 승)은 우리가 비길 것 같은 상황에서 승점 3점을 가져왔고, 울산 HD전(4대1 승)도 그랬다. 이번엔 이길 수 있는 상황이었다고 생각한다. 하지만 세 경기에서 승점 6점을 가지고 온 것은 나쁘지 않다고 생각한다. 다만, 이번에 패했기 때문에 빨리 반등하는 것이 중요하다고 생각한다"고 말했다.

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서울은 이날 전반 16분 만에 실점했다. 두드리고 또 두드렸다. 하지만 후반 나온 문선민의 득점은 그 전 과정에서의 파울로 취소됐다. 더욱이 최준마저 부상으로 이탈하게 됐다. 악재다.

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김 감독은 "최준은 시작부터 강하게, 더티하게 경기한 부분이 갈비뼈가 부러질 수 있는 상황이 발생한 것 같다. 격한 상황에서도 뭐가 없어서 아쉬움이 있다. 최준이 다쳤다고 하면 문제가 생길 수 있다. 보면서 준비해야 한다. 위기에서 잘 대처해서 갈 수 있도록 고민하도록 하겠다"며 "(판정에) 많이 아쉬운 부분이 있다. 그 부분에 대해서는 존중해야 한다. 핸드볼, 골이 나왔을 때는 판정이 나왔다. 내가 말한다고 해서 바뀌는 것은 아니다. 존중할 것은 하고, 이겨내야 할 것은 이겨내야 한다고 생각한다"고 했다.

서울은 21일 홈에서 부천FC와 격돌한다. 김 감독은 "계속 이길 수는 없는 상황이다. 패한 것이 팀에 보약이 될 수 있는 분위기를 만들어야 한다고 생각한다. 잘 다독여서 부천전 다른 모습 보여야 하지 않을까 생각한다"며 "선수 구성에 있어서 부상 선수가 나오면서 더 타이트해진 것은 사실이다. 안데르손, 조영욱, 최준까지 교체선수가 원활하지 않다. 경기 형태를 바꿔갈까, 아니면 밀고갈까 고민해야 한다. 우리의 상황에 맞춰서 해나가는 것이 나의 역할이다. 맞춰서 부천전 준비하겠다"고 각오를 다졌다.

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상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com