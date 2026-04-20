K리그-하나금융그룹 국내 최초 '시각장애인 AI 음성중계', 2026년 美 에디슨 어워드 은상 쾌거

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[스포츠조선 김성원 기자]시각장애인 대상 K리그의 AI 음성중계 '얼라이브 캐스트'가 2026년 에디슨 어워드 엔터테인먼트&디자인 부문 은상을 수상했다.

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지난 15일과 16일 미국 플로리다주 포트 마이어스에서 열린 에디슨 어워즈는 사람들이 볼 수 없는 것을 상상하고, 존재하지 않았던 것을 구현한 기술적 혁신에 수여되는 상이다. '얼라이브 캐스트'는 시각장애인 관람객이 경기장에서 축구 경기를 생생하게 경험할 수 있도록 하는 AI 기반 실시간 음성중계 서비스다. 기술 개발에는 AI 전문기업 에이치인텔리전스가 공동 참여했다.

'AI 음성중계'는 K리그 경기장 내 카메라를 통해 인공지능이 선수와 공의 움직임을 추적하고, 경기 상황을 실시간으로 분석해 '사람의 목소리'로 전달한다. AI 기반 라이브 음성중계를 실제 경기장에 구현한 것은 국내 스포츠 최초 사례다. 시각장애인도 축구의 현장감을 느낄 수 있도록 설계했다.

이 서비스는 지난해 11월 대전월드컵경기장에서 열린 K리그1 35라운드 대전과 서울 경기에서 처음 시범 운영됐다. 당시 시각장애인 축구팬 한종민군과 쌍둥이 동생 한종서 군을 초청해 직접 체험할 수 있도록 했다.

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프로연맹은 "이번 수상은 단순한 기술 성과를 넘어 누구나 함께 즐길 수 있는 스포츠의 가치를 국제적으로 인정받았다는 점에서 주목할 만하다. 특히 장애인의 달인 4월에 이뤄졌다는 점에서도 상징성이 크며, AI 음성중계 기술을 실제 경기장에 구현해 스포츠 관람 접근성을 높이고 사회적 포용 가치를 실현한 성과로 평가된다"고 밝혔다.

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'얼라이브 캐스트' 5월 말부터 대전월드컵경기장에서 본격 운영되며, 7월부터는 대전월드컵경기장, 수원월드컵경기장, 서울월드컵경기장에서 열리는 전 경기를 대상으로 확대 운영할 계획이다.

K리그어시스트와 하나금융그룹은 이번 'AI 음성중계'를 포함해 지난 2020년부터 '모두의 축구장' 캠페인을 통해 누구나 차별 없이 축구를 즐길 수 있는 환경을 조성하기 위한 다양한 활동을 전개하고 있다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com