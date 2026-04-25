'더이상 무는 없다' 김천, 10경기만에 감격의 첫 승...'변준수 데뷔골+갈레고 퇴장' 부천에 2-0 승리

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[스포츠조선 박찬준 기자]김천 상무가 마침내 첫 승을 따냈다.

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김천은 25일 부천종합운동장에서 열린 부천FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 10라운드에서 2대0 승리를 거뒀다. 앞서 9경기에서 8무1패로 승리가 없었던 김천은 10경기만에 감격의 첫 승을 신고했다. 주승진 감독의 김천 데뷔 승리기도 하다. 김천은 승점 10점으로 9위로 뛰어올랐다. 반면 부천은 2연패에 빠지며, 10위(승점 10)로 내려갔다.

부천은 3-4-3으로 나섰다. 갈레고와 가브리엘, 김민준이 스리톱을 이뤘다. 티아깅요과 신재원이 측면에 섰고, 윤빛가람과 김상준이 중원을 꾸렸다. 홍성욱 이상혁 정호진이 스리백을 구성했다. 김현엽이 골키퍼 장갑을 꼈다.

김천은 4-4-2로 맞섰다. 이건희와 이상헌이 투톱을 구성했다. 김주찬, 박태준, 이수빈, 고재현이 미드필더로 나섰다. 박철우, 이정택, 변준수, 김태환이 포백을 맡았다. 골문은 백종범이 지켰다.

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김천이 선제골을 넣었다. 전반 30분 김주찬이 포문을 열었다. 이건희가 건넨 볼을 김주찬이 강력한 슈팅으로 마무리했다. 김주찬의 올 시즌 시즌 첫 골이었다. 기세를 탄 김천은 전반 추가시간 김태환이 강력한 왼발 슈팅으로 추가골을 노렸지만, 아쉽게 골대를 맞고 나왔다.

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부천이 반격했다. 후반 10분 바사니와 카즈를 넣어 공세의 수위를 높였다. 하지만 갈레고의 과격한 플레이로 기세가 꺾였다. 후반 35분 갈레고가 상대 목을 감싸는 아쉬운 동작을 했다. 비디오 판독 결과 주심은 갈레고에게 경고를 줬고, 결국 퇴장 당했다.

김천은 곧바로 이어진 프리킥 기회에서 변준수가 헤더골을 터뜨렸다. 변준수의 김천 데뷔골이었다. 경기는 이대로 끝이었다. 경기는 김천의 2대0 승리로 마무리됐다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com