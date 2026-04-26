'5연승 도전' 이랜드, 가브리엘-박재용-강현제 선봉...화성도 플라나-페트로프-제갈재민 '스리톱 맞불'

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[목동=스포츠조선 박찬준 기자]가브리엘-박재용-강현제 트리오가 나선다.

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서울 이랜드는 26일 목동종합운동장에서 화성FC와 '하나은행 K리그2 2026' 9라운드를 펼친다. 이랜드는 승점 16점으로 3위, 화성은 승점 9점으로 12위에 자리해 있다.

이랜드는 분위기가 뜨겁다. 4연승 중이다. 초반 부진했던 이랜드는 연승을 통해 단숨에 상위권에 안착했다. 이랜드가 4연승을 한 것은 2022년 9월 이후 1313일만이다. 김도균 감독 부임 후 첫 4연승이기도 하다. 4경기에서 무려 11골을 넣는 동안, 단 2골 밖에 내주지 않을 정도로 완벽한 공수 밸런스를 자랑한다.

화성은 최근 2경기 무패를 달리고 있다. 전남 드래곤즈를 1대0으로 꺾은데 이어, 김포FC와 2대2로 비겼다. 초반 다크호스가 될 수 있다는 예측보다는 아쉬운 흐름이지만, 조금씩 살아나는 분위기다.

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이랜드는 3-4-3 전형으로 나섰다. 변화가 좀 있다. 가브리엘, 김주환, 박진영이 명단에 포함됐다. 전방에는 가브리엘-박재용-강현제 스리톱이 서고, 허리진에는 좌우에 손혁찬과 김주환이, 중앙에 박창환, 조준현이 자리한다. 스리백은 박진영-김오규-백지웅이 선다. 민성준이 골문을 지킨다. 에울레르, 변경준, 김현, 이주혁, 제랄데스 등이 벤치에서 출발한다.

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플라나, 페트로프, 제갈재민이 스리톱을 이룬다. 박준서 김대환이 좌우에 선다. 중앙에는 박재성과 전성진이 선다. 스리백은 장민준-보이노비치-박경민이 구성한다. 김승건이 골키퍼 장갑을 낀다. 우제욱, 김병오, 데메트리우스, 김정민, 함선우 등이 조커로 대기한다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com