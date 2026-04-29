"손흥민도 조심해야 하나" 북중미월드컵부터 입 가리고 말싸움하면 퇴장, '비니시우스 규정' 만장일치 승인…선수단 라커룸 철수→몰수패

AFP 연합뉴스

SNS

AP 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김성원 기자]2026년 북중미월드컵에선 경기 중 상대 선수와 말싸움을 벌일 때 입을 가리면 레드카드를 받는다.

Advertisement

축구 경기 규칙을 제정하는 국제축구평의회(IFAB)는 29일(한국시간) 캐나다 밴쿠버에서 열린 특별 회의에서 상대 선수와 대치하는 상황에서 입을 가리는 선수는 퇴장을 받을 수 있도록 하는 경기규칙 개정안을 만장일치로 승인했다.

또 심판 판정에 항의하며 그라운드를 벗어나는 선수도 레드카드를 받을 수 있는 규정도 통과됐다. 두 가지 규칙 개정안 모두 국제축구연맹(FIFA)이 제안한 것이다.

선수들이 입을 가리는 문제는 지난 2월 벤피카의 윙어 잔루카 프레스티아니가 유럽챔피언스리그 경기 중 레알 마드리드의 비니시우스 주니오르와 언쟁을 벌이다 유니폼으로 입을 가린 것이 도화선이었다.

Advertisement

아르헨티나 출신인 프레스티아니는 인종차별적 발언 혐의로 1경기 출전 정지 징계를 받았다. 그러나 유럽축구연맹(UEFA) 조사 결과, 프레스티아니는 동성애 혐오 행위로 유죄 판결을 받고 6경기 출장 정지 처분을 받았다. 그중 3경기는 유예됐다.

Advertisement

UEFA는 프레스티아니가 문제의 발언을 할 때 유니폼으로 입을 가려 인종차별 발언을 한 점을 입증하는 데에 어려움을 겪은 것으로 알려졌다. 이 문제는 웨일스에서 열린 IFAB 연례 총회에서 이미 논의됐다. 회원국들은 밴쿠버에서 열리는 FIFA 평의회에 앞서 합의했다.

로이터 연합뉴스

AP 연합뉴스

이른바 '비니시우스 규정'은 인종차별 근절 조치의 일환이다. 잔니 인판티노 FIFA 회장은 "선수가 입을 가리고 인종차별적인 발언을 한다면, 당연히 퇴장당해야 한다"면서 "숨길 게 없다면, 말할 때 입을 가리지 않는다. 해서는 안 될 말을 했을 것이라는 추정이 있어야 한다. 그게 전부다. 아주 간단하다"고 지지했다.

Advertisement

태극전사들도 주의해야 한다. 손흥민(LA FC)은 토트넘 시절 상대팀의 절친과 대화할 때 입을 손으로 가리고 대화하는 장면이 종종 목격됐다. 언쟁이 아닌 상황이지만 조심해서 나쁠 건 없다.

Advertisement

올해 1월 아프리카 네이션스컵 결승에서 발생한 혼란스러운 상황의 재발을 막기 위한 조치도 마련됐다. 세네갈 선수들은 당시 개최국 모로코에 경기 종료 직전 페널티킥이 주어지자 이에 항의하며 라커룸으로 철수했다가 돌아왔다.

모로코는 페널티킥을 실축했고, 세네갈이 연장전에서 득점해 1대0으로 승리해 우승컵을 들어올렸다. 이후 아프리카축구연맹(CAF) 항소위원회가 모로코의 이의를 받아들이면서 지난 3월 세네갈의 우승이 박탈됐다.

심판 판정에 항의하며 그라운드를 이탈하는 선수에게 퇴장을 줄 수 있도록 한 새 규정은 선수들이 경기장을 떠나도록 부추긴 팀 관계자에게도 적용된다. 또 경기 중단을 초래한 팀은 해당 경기를 몰수패당하게 된다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com