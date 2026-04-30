과달라하라까지 'Run to Roar!' 홍명보호, 북중미월드컵 최종 명단 발표 5월 16일 진행...각종 팬 이벤트도 마련

사진=대한축구협회

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[스포츠조선 이현석 기자]2026년 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵로 향한는 길, 태극마크를 달고 월드컵 무대를 누빌 국가대표 선수들의 명단이 5월 16일 공개를 앞두고 있다.

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대한축구협회는 30일 '북중미로 향할 국가대표 스쿼드를 5월 16일 발표한다'며 '국가대표팀 명단 발표 기자회견은 16일 오후 4시 서울 종로구 KT 광화문 빌딩 웨스트 온마당에서 열린다'고 밝혔다. 월드컵으로 향하는 여정의 중요 분기점, 이번 명단 발표는 단순한 행사가 아닌 팬들과 함께하는 대규모 오프라인 이벤트와 연계하여 축제 형식으로 꾸며질 예정이다.

발표 당일 오전부터 광화문 광장에서는 다양한 팬 참여 행사가 열린다. 광장에는 대표팀 응원존과 현장 체험 부스가 운영되어 월드컵 응원 분위기를 뜨겁게 달굴 계획이다. 오후 4시에 시작되는 명단 발표식은 KT 광화문 웨스트사옥의 대형 미디어 월인 'KT square'를 통해 현장 생중계되며, 발표 종료 후에는 대표팀의 선전을 기원하는 K-팝 축하 공연이 진행된다.

이와 함께 대한축구협회 공식 파트너사인 나이키는 명단발표 행사 당일 러닝과 축구를 결합한 'Run to Roar' 이벤트를 개최한다. 해당 이벤트는 러너들이 국가대표 유니폼을 입고 광화문 광장을 향해 함께 달리는 '저지 런(Jersey Run)' 형태로 진행된다. 서울에서 시작된 응원의 열기를 북중미까지 전달한다는 의미가 담길 예정이다.

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이밖에도 추가적인 행사가 명단 발표 현장에서 팬들을 기다린다. 광장 현장에서는 나이키 페가수스 42 트라이얼 챌린지 등 다양한 참여 프로그램이 마련된다.

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본격적인 북중미 여정의 막을 올리는 홍명보호다. 축구대표팀은 개최국인 멕시코를 포함해 체코, 남아공 등과 A조에 속해 48개 본선 참가국중 가장 빨리 대회의 문을 연다. 이른 시점에 진행되는 빡빡한 본선 경기 일정과 고지대 적응을 위한 컨디션 최적화과 중요한 상황, 국내에서 별도의 출정식 없이 월드컵 본선 무대를 준비에 몰두할 예정이다. 대표팀은 16일 명단 확정 후, 18일 홍명보 감독을 비롯한 코칭스태프와 지원스태프 등 1차 본진이 사전캠프장소인 미국 솔트레이크시티로 출국한다.

한편, 대한축구협회는 출정식 경기 대신 다양한 온-오프라인이벤트를 마련해 팬들과 직접 호흡할 예정이다. 대한축구협회 관계자는 '추후 안내될 팬 참여형 SNS 프로모션과 함께 월드컵 기간 동안에는 거리응원, 팝업스토어 운영 등을 진행하며 월드컵에 나서는 국가대표 선수들에 대한 응원 열기를 북돋울 계획'이라고 밝혔다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com