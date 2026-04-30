"같이 가요" K리그, 5월 가정의 달 '아동 보호 캠페인' 출범..."부담 없이 경기장 찾는 관람 환경 조성"

사진=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 이현석 기자]한국프로축구연맹이 5월 가정의 달을 맞아 아동 보호 캠페인 '같이 가요, K리그'를 출범한다.

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'같이 가요, K리그' 캠페인은 어린이들의 안전한 K리그 관람 환경을 고려한 활동의 일환이다. 이번 캠페인을 통해 K리그 경기장 안팎에서 어린이들이 안전하게 보호받고, 가족 단위 관람객들이 부담 없이 경기장을 찾을 수 있는 관람 환경을 조성하기 위해 마련된 활동이다.

캠페인명 '같이 가요, K리그'에는 어린이와 가족, 팬과 선수, 홈 팬과 원정 팬이 모두 함께 즐길 수 있는 K리그를 만들어가자는 의미를 담았다.

K리그 응원 문화의 개선을 고려했다. 어린이에게 유해할 수 있는 경기장 내 과도한 언행을 자제하고, 서로를 존중하는 응원 문화를 확산하는 데 중점을 둔다.

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연맹과 각 구단은 경기장 전광판, 장내 안내방송, 공식 SNS 및 홈페이지 등을 통해 캠페인을 강조할 예정이다. 올바른 관람 수칙과 캠페인 메시지를 지속적으로 홍보하고 팬들의 동참을 유도하는 방식이다.

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단순한 활동에 그치지 않고, 정책적인 방향도 마련한다. 이번 캠페인의 일환으로 국제축구연맹(FIFA), 아시아축구연맹(AFC) 가이드라인에 기반한 'K리그 아동 보호 정책'을 제정한다. 이와 함께 K리그 클럽라이선싱 권고사항에 따라 각 구단에 '아동 보호 담당관'을 지정해, 경기 운영 전반에 아동 보호 관점이 체계적으로 반영될 수 있도록 지원할 계획이다.

이미 연맹은 K리그 내의 어린이들의 축구 접점을 만들기 위한 노력도 진행 중이었다. 이번 캠페인에 앞서 어린이들이 자연스럽게 축구를 배우고 즐길 수 있도록 다양한 프로그램을 마련, 지속적으로 운영해왔다. 'K리그 퓨처스'를 통해 축구 교안 개발, 용품 지원, 현장 교육을 진행하고 있다. 가족이 함께 참여하는 축구 페스티벌도 개최해 어린이들의 축구 열기를 더했다.

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연맹 관계자는 '이번 캠페인을 계기로 가족 친화적 관람 문화를 한층 강화하고, 어린이들이 K리그를 통해 긍정적인 경험을 쌓으며 자연스럽게 축구를 즐길 수 있는 환경을 만들어갈 계획'이라고 밝혔다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com