'손흥민 벤치' LA FC 위기, '킥오프 7분 만에 실점' 샌디에이고에 0-1 밀린 채 '전반 마감'

사진=LA FC 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]'손흥민 없는' LA FC가 샌디에이고에 밀리고 있다.

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LA FC는 3일 오전 10시 30분(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 스냅드래곤 스타디움에서 샌디에이고 FC와 2026년 메이저리그사커(MLS) 원정 경기를 치르고 있다. 전반은 0-1로 밀린 채 마쳤다.

이날의 핵심은 손흥민이 벤치에서 경기를 시작한다는 것이었다. LA FC는 최근 MLS와 2026년 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵을 병행하며 주중-주말로 빡빡한 일정을 소화하고 있다. 급기야 마크 도스 산토스 LA FC 감독이 "현실은 정말 가혹하다. 이 일정은 '스캔들'이다. 사무실에 앉아 '샌디에이고 원정 경기를 넣으면 좋겠다'고 결정한 이가 누군지 이해할 수가 없다. MLS 사무국은 우리가 CONCACAF 챔피언스컵 결승에 오르는 걸 원치 않는 것인가. MLS 사무국은 MLS 소속 클럽이 성공하도록 도와줘야 한다"며 "샌디에이고의 감독은 걱정하지 않으셔도 된다. 우리는 모든 선수들에게 휴식을 주고 톨루카전을 준비해야 한다. 대대적인 로테이션을 하게될 것"이라고 말했다.

사진=LA FC 공식 계정 캡처

실제로 도스 산토스 감독은 손흥민을 벤치에 남겨뒀다. LA FC는 3-4-3 전술을 활용했다. 공격은 드니 부앙가, 제레미 에보비세, 나탄 오르다스가 이끌었다. 중원은 라이언 홀링스헤드, 주드 테리, 스테픈 유스타키오, 라이언 라포소가 담당했다. 스리백엔 에디 세구라, 은코시 타파리, 케니 닐슨이 자리했다. 골문은 위고 요리스가 지켰다.

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샌디에이고는 4-3-3 포메이션이었다. 아말 펠레그리노, 마르쿠스 잉바르트센, 드레이머가 스리톱을 형성했다. 중원은 은니 발라카리, 아니발 고도이, 데이비드 바스케스가 구성했다. 수비는 루카 봅비노, 크리스토퍼 맥베이, 마누 두아, 오스카 버호벤이 담당했다. 도스 산토스가 골키퍼 장갑을 착용했다.

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손흥민 없는 LA FC는 흔들렸다. 킥오프 7분 만에 선제골을 내줬다. 샌디에이고는 잉바르트센의 선제골로 1-0 리드를 잡았다. 코너킥 상황에서 드레이머가 올린 크로스를 잉바르트센이 뒤로 달려들어 헤더골로 완성했다. 기세를 올린 샌디에이고는 상대의 왼쪽 측면을 적극 공략하며 추가골을 노렸다. LA FC도 세트피스 상황을 통해 골을 노렸지만, 뜻을 이루지 못했다. 전반은 샌디에이고가 1-0으로 앞선 채 마감했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com