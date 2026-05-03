김포 잡은 김도균 감독의 미소 "선두권을 따라갈 수 있는 귀중한 승점 3점이었다"[현장 기자회견]

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[목동=스포츠조선 박찬준 기자]"선두권을 따라갈 수 있는 귀중한 승점 3점이었다."

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김도균 서울 이랜드 감독의 미소였다. 이랜드가 힘겹게 김포FC를 잡았다. 이랜드는 3일 목동종합운동장에서 열린 김포와의 '하나은행 K리그2 2026' 10라운드에서 후반 터진 에울레르의 결승골을 앞세워 2대1로 이겼다. 지난 라운드에서 4연승이 마감된 이랜드는 김포를 꺾고 다시 승점 3을 더했다. 승점 19점이 된 이랜드는 3위를 굳게 지켰다.

초반부터 김포를 강하게 몰아친 이랜드는 박창환의 환상적인 선제골까지 터지며 쉽게 경기를 풀어갔지만, 실수가 빌미가 된 동점골을 허용하며 경기를 어렵게 풀어나갔다. 이랜드는 후반 41분 에울레르가 두 번이나 페널티킥을 찬 끝에 성공시키며 천신만고 끝에 승리했다. 경기 후 기자회견에 나선 김 감독은 "홈에서 어려운 경기를 했다. 승리해서 기쁘다. 현재 3위에 있는데 선두권을 따라갈 수 있는 승점이 됐다. 경기 내용 보다는 그런 부분에 만족을 하는 경기였다"고 했다.

이어 "전체적으로 득점한 장면, 실점 전까지는 괜찮았다. 실점한 부분이 우리 미스에 의해서 나왔다. 후반 김오규를 바꿨는데, 잘 막아내긴 했다. 박재환-백지웅-박진영이 잘 막긴 했는데, 중심을 잡고 리드를 해줄 선수의 부재가 느껴졌다. 마지막 찬스 때 넣었으면 했다. 득점하는 부분에서 했어야 했다. 후반 초반에 흔들리기는 했지만, 중반 이후에 안정감을 가지고 대처했다"고 했다.

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이날 득점한 박창환에 대해서는 "부상만 없었으면 하는 생각이다. 작년에도 근육 부상이 있었고, 활동량이 많아서 무리가 있을 수 밖에 없다. 확실히 관리를 해야 한다. 지난해 보다는 걱정이 덜 되기는 한데 관리해야 한다. 90분 내내 에너지 레벨이 떨어지지 않는다. 그런 부분이 귀감이 되고 팀에 큰 영향을 미친다"고 했다.

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김오규의 교체에 대해서는 "미스 때문은 아니었다. 경고도 있었다. 체력적인 면이 완전히 떨어지지는 않았지만, 오늘은 교체를 생각하고 있었다. 후반 시작과 함께 하냐, 중반에 하냐 고민했다. 루이스가 들어오는 것에 맞춘 변화였다"고 했다.

이랜드는 과거 이런 스타일의 경기에서 결과를 만드는데 어려움을 겪었다. 김 감독은 "화성과의 경기에서 졌지만, 그때 이겼으면 오늘 졌을수도 있다. 연패 없이 승점 3점을 딴 것은 의미가 있다. 우리가 선두권을 쫓아갈 수 있는 승점이기에 큰 3점이다. 축구라는게 경기 내용이 좋을때 질 수 있고, 내용적으로 만족스럽지 못하지만 승점 가져간 것은 만족스럽다. 최선을 다한 것은 박수 보내고 싶다. 전술적이나 개개인적으로 부족한 부분은 채워나가야 한다"고 했다.

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환상적인 역습을 보여준 선제골 장면에 대해서는 "딱히 연습한 것은 아니다. 선수들한테 김포를 상대로 배후로 빨리 전진하는 플레이를 하자고 했는데, 공교롭게도 그 장면이 나왔다. 전반 역습이 잘됐다. 잘 생각하고 했다고 생각한다"고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com