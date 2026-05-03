[현장인터뷰] '완벽 추구' 이정효 감독도 사람이었다, 깜짝 고백..."7시 경기인지 어제 알았다"

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[수원=스포츠조선 김대식 기자] 이정효 수원 삼성 감독은 경기 일정을 착각했다고 조심스럽게 고백했다.

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수원은 3일 수원종합운동장에서 수원FC와 '하나원큐 K리그2 2026' 10라운드를 치른다. 2위를 달리는 중인 수원은 1위 부산 아이파크 추격을 위해 승리가 필요하다.

수원은 김포FC전 0대1 패배 후 2연승으로 분위기를 확실하게 추슬렀다. 수원 더비에서의 승리로 부산 아이파크와의 경쟁을 이어가려고 한다. 일류첸코를 최전방에 둔 수원은 헤이스 강현묵 김도연 고승범 정호연 이건희 홍정호 고종현 김민우 김준홍을 선택했다. 4-4-2 전형을 선택한 수원이다.

이 감독은 "올 때부터 열기가 대단하더라"며 "버스 안에서부터 텐션이 올랐다"고 했다. 더비는 전쟁이다. 어떤 방식으로든 승리가 필요하다. "선수들에게는 한 발의 차이가 큰 차이를 만들 수 있다고 했다'고 말했다.

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이날 사전 기자회견은 원정팀 감독실에서 나름 쾌적하게 진행됐다. 수원 더비에 대한 관심에 취재진이 10명이 넘게 몰렸지만 불편하지 않은 환경이었다. 광주FC 사령탑 시절, 이 감독은 수원종합운동장의 열악한 시설에 대해서 쓴소리를 내뱉은 적이 있다.

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이를 두고는 "여기에 많은 지분이 있는 것 같다. 잘 만들어주셨다. 수원FC, 수원시에서 노력을 해주신 것 같다. 다른 감독님들에게도 좋을 것이다. 앞으로 이런 식으로 다른 구단들도 바뀌었으면 좋겠다"며 만족감을 드러냈다.

4-4-2 포메이션을 통해 정호연과 고승범의 호흡을 점검하는 수원이다. 이 감독은 "저도 시행착오를 겪으면서, 선수들도 마찬가지다. 포지션에 있어서 점점 톱니바퀴처럼 잘 맞춰지고 있다. 최적의 포지션에서 최고의 활약을 할 수 있는 포지션을 찾아가고 있다"고 설명했다.

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또한 이 감독은 홍정호에 대한 칭찬을 아끼지 않았다. 경기장 안팎에서 이 감독이 원하는 역할을 완벽하게 수행하고 있다. "축구에 대한 깊이가 있는 선수다. 진지하고, 대충하지 않는다. 안일한 플레이를 하는 선수들에게 질책도 하고, 잘하면 칭찬도 해준다. 상당히 좋은 선수"라고 말했다.

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이어 이정효 감독은 오늘 경기가 오후 7시에 진행되는지도 몰랐다고 고백했다. 그는 "어제 알았다"며 "강현묵, 이건희가 뭐라고 했다. 오후 2시 경기인줄 알았다"며 미소를 띈 후 "요즘 그렇게 살고 있다. 시간 가는 줄 모르고 사는 게 좋은 거라고 하더라"며 웃었다.수원=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com