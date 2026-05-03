[현장인터뷰] 적으로 만나는 수원 삼성, '전설' 박건하 감독의 심정..."묘하다, 하지만 승리 위해 준비"

한국프로축구연맹

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 김대식 기자]박건하 수원FC 감독은 수원 삼성을 적으로 만난다.

Advertisement

수원FC는 3일 수원종합운동장에서 수원 삼성과 '하나원큐 K리그2 2026' 10라운드를 치른다. 리그 6위를 달리고 있는 수원FC와 2위인 수원의 맞대결이다.

수원FC는 리그 4연승을 질주하다가 최근 주춤하다. 2무2패로 4경기 연속 승리가 없다. 수원 더비에서 반등의 기회를 모색한다. 수원FC는 프리조와 윌리안을 중심으로 하정우 최기윤 구본철 한찬희 이시영 김지훈 이헌용, 델란 그리고 정민기를 선발로 내보냈다. 포메이션은 4-2-3-1이다.

박 감독은 이정효의 수원에 대해 "득점은 잘 안나왔지만 지난 부산 아이파크전을 분석하면 공격도 살아난 느낌이다. 기본적으로 수비 전환을 잘해서 얼마나 잘 뚫어내는지가 중요하다"고 평가했다.

Advertisement

친정 수원을 적으로 만나는 심정은 어떨까. "생각은 하고 있었다. 기분이 묘할 것 같다고 말씀드린 적이 있다"면서도 "우리가 승리?k 해야 하는 상황에서 수원을 만나서 더 승리를 위해 준비했다. 저도 이기고 싶은 마음으로 준비했다"며 지금은 수원FC 사령탑으로서의 역할에 집중하겠다고 밝혔다.

Advertisement

최근 수원FC의 문제점을 두고는 "선수들이 분위기를 좀 잘 타는 것 같다. 실점했을 때 흔들리는 부분이 있다. 잡아가고 있지만 시간이 좀 필요할 수도 있다. 그런 걸 극복해야 강팀이 될 수 있다"고 했다.

수원을 뚫기 위한 방향성에 대해선 "우리가 잘할 수 있는, 볼을 뺏어낸 뒤에 빠르게 공격할 수 있는 부분이 필요하다. 여기에선 수원도 약점이 있다고 봐서 준비했다"고 설명했다.수원=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com