[오피셜]'韓축구 최초 경사' 커리어하이 찍은 양현준, 셀틱 올해의 영플레이어상 수상!…올해의 골 수상 '더블' 쾌거

출처=셀틱FC SNS 캡쳐

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K리그 2022 대상 시상식이 24일 서울 서초구 더케이호텔에서 열렸다. K리그1 감독상 홍명보 감독, 영플레이어상 양현준, MVP 이청용이 포즈를 취하고 있다. 양재동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2022.10.24/

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 축구 영건 양현준(24)이 유럽 전통 명문 셀틱FC의 역사에 이름 석 자를 새겼다.

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양현준은 4일(한국시각) 스코틀랜드 글라스고에서 열린 2026년 셀틱 올해의 선수 시상식에서 2025~2026시즌 셀틱 올해의 영플레이어상을 수상하는 쾌거를 이뤘다. 입단 첫 해 '대박'을 터뜨린 스웨덴 출신 미드필더 벤자민 니그렌이 셀틱 올해의 선수상, 동료가 뽑은 올해의 선수상을 수상했다.

양현준은 4일 현재 컵대회를 포함해 43경기에 출전해 9골 2도움을 기록했다. 2023년 강원FC를 떠나 셀틱에 입단한 그는 2023~2024시즌 31경기 1골 3도움, 2024~2025시즌 34경기 6골 6도움을 올렸다. 3년차인 올해 윙어와 윙백 포지션을 가리지 않고 더 많은 경기에 나서 '커리어 하이'를 찍었다.

AP연합뉴스

출처=셀틱FC SNS 캡쳐

2022년 강원 유니폼을 입고 K리그1에서 센세이셔널한 활약을 펼치며 올해의 영플레이어상을 수상한 양현준은 4년만에 개인 이력에 또 하나의 영플레이어상을 추가했다. 2003년부터 시작된 셀틱 올해의 선수상 시상식에서 아시아 선수가 올해의 영플레이어상을 받은 건 양현준이 최초다.

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2023년과 2025년엔 일본 출신 후루하시 쿄고(버밍엄시티)와 마에다 다이젠(셀틱)이 각각 올해의 선수상을 수상했다. 하지만 올 시즌 양현준은 셀틱 내 일본세를 꺾고 반짝 빛났다.

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시상대에 올라 트로피를 수상한 양현준은 "내가 이 상을 수상하리라고 예상하지 못했지만, 한 가지 확실하게 말할 수 있는 건, 내가 이 상을 받을 수 있던 건 모두가 나를 도와준 덕분"이라며 "(코치, 동료들은)내가 어떻게 하면 성장할 수 있는지 가르쳐줬고, 어떻게 하면 좋은 마인드를 가질 수 있는지를 알려줬다. 모두에게 감사하다는 말을 전하고 싶다"라고 소감을 말했다.

한국인 선수가 셀틱에서 개인상을 받은 건 양현준이 최초다. 기성용(포항) 차두리(화성 감독) 오현규(베식타시) 등이 셀틱 유니폼을 입고 뛰었지만, 올해의 선수상 시상식의 주인공이 되지 못했다.

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양현준은 이날 또 한 번 시상대에 올랐다. 지난 1월 레인저스와의 올드펌 더비에서 터뜨린 '원더 솔로골'로 셀틱 올해의 골 수상자로 선정됐기 때문이다. 그는 "내가 오래토록 꿈꿨던 순간"이라며 "이 수상을 수상하게 돼 기쁘다"라고 말했다.

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셀틱은 이날 시상식에 앞서 하이버니안과의 스코티시 프리미어십 35라운드 원정경기에서 2대1로 승리했다. 양현준은 윙어로 선발출전해 70분을 뛰며 팀 승리에 힘을 보탰다.

2연승을 질주한 2위 셀틱은 23승4무8패 승점 73점으로 선두 허츠(승점 73)를 바짝 추격했다. 한 경기를 덜 치른 허츠와 승점 동률에 득실차에서 4골 밀렸다. 5일 허츠가 3위 레인저스(승점 69)에 패하면 역전 우승 가능성이 높아진다.

양현준은 지난 두 시즌 스코티시 프리미어십 우승을 경험했다. 2023~2024시즌 스코티시컵, 2024~2025시즌 스코티시리그컵을 묶어 지금까지 총 4번 우승을 차지했다. 올 시즌 리그 3연패를 달성하면 한결 기분 좋은 상태로 2026년 북중미월드컵 무대를 누빌 수 있다. 양현준의 계약기간은 2028년 5월까지다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com