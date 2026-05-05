"저런 선수가 K리그2 뛰었다고?" '韓 특급 재능' 박승수, 차기 시즌 청신호...유럽 1티어 폭로, "손흥민처럼 성장해" 칭찬한 감독 자리 지킨다

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]박승수를 영입한 에디 하우 감독이 차기 시즌도 뉴캐슬에서 자리를 지킬 예정이다.

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글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱의 데이비드 온스테인 기자는 4일(한국시각) '에디 하우 감독이 올 시즌 이후에도 뉴캐슬 감독직을 유지할 예정이다'고 보도했다.

온스테인은 '하우 감독은 이번 시즌 이후에도 뉴캐슬 감독직을 지킬 것이다. 예상치 못한 변수가 없다면 세인트제임스파크에 남길 원하고 구단주와 수뇌부의 지지를 받고 있기에 2026~2027시즌에도 팀을 이끌 것이다. 이는 뉴캐슬 대주주의 연례 회의에서 진행된 회담에 따른 결정이다. 모든 관계자는 올 시즌 성적이 만족스럽지 못하고, 이런 결과가 반복되서는 안 된다는 데 동의하지만, 회담은 순조롭게 진행되어 감독의 미래에 대한 합의에 도달한 것으로 알려졌다'고 전했다.

AFP연합뉴스

이어 '구단 수뇌부는 연속성월 한하고, 하우 감독이 팀을 성공적으로 재건해 차기 시즌 리그에서 더 나은 성적을 내고자 한다. 감독은 구단주의 지지를 받고 있다는 사실에 안심할 수 있었다. 다만 그럼에도 불구하고 뉴캐슬이 향후 일정에서 승리하는 것을 필수적이다. 팬들의 지지가 필요하며, 남은 세 경기에서 연패를 당하고 경기력이 떨어질 경우 재평가가 불가피하다. 현재로서는 하우가 팀을 재건할 기반이 마련된 것으로 보인다'고 덧붙였다.

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잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 대표하는 젊은 감독 중 하나인 하우는 2007년 현역 은퇴 이후 곧바로 지도자의 길을 걸었다. 본머스 감독으로 활약한 그는 번리를 거쳐, 다시 본머스 지휘봉을 잡아 구단의 EPL 승격을 이끌어 화제를 모았다.

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본머스에서 능력을 입증한 하우에게 손을 내민 팀은 뉴캐슬이었다. 당시 사우디아라비아 자본에 인수된 뉴캐슬은 구단을 리빌딩할 적임자로 하우를 낙점했다. 막대한 사우디 자본의 투자와 함께 하우 감독은 뉴캐슬 선수단을 새롭게 구성했다. 2022~2023시즌 팀을 리그 4위에 올려놓으며 유럽챔피언스리그 진출해 성과를 거뒀다.

스포츠조선 DB

다만 올 시즌은 하우 감독 체제에서 뉴캐슬이 가장 어려웠던 시즌이다. 핵심 선수였던 알렉산다르 이삭, 션 롱스태프 등이 이탈했고, 요안 위사 등 새롭게 영입한 자원들이 부진하며 리그 13위에 머물고 있다. 그럼에도 구단 수뇌부는 하우 감독에 대한 믿음을 유지하는 것으로 보인다.

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하우 감독이 팀에 잔류한다면 차기 시즌 박승수에게도 좋은 소식이 될 수 있다. 지난해 여름 뉴캐슬 유니폼을 입은 박승수는 유스 레벨에서 성장하며 뉴캐슬 1군 진입을 노리고 있다. 이미 지난해 여름 뉴캐슬 1군에서 프리시즌을 소화한 선수이기에 유망주 기용의 폭이 늘어난다면 충분히 기회를 잡을 수 있는 후보다. 팬들은 프리시즌 당시 SNS를 통해 "저런 선수가 K2(K리그2)에서 뛰었다니", "제발 우리의 손흥민이 되어줘"라고 반응을 보이기도 했다.

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박승수의 성장을 꾸준히 지켜본 하우 감독의 잔류로서 차기 시즌 기회가 주어질 가능성도 배제할 수 없다. 하우 감독은 지난해 여름 방한 행사 당시 박승수에 대해 "뉴캐슬에서 손흥민처럼 실력과 미소를 모두 갖춘 선수로 성장하길 바란다"고 바람을 남기기도 했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com