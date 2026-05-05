강원 압박에 속수무책으로 당한 윤정환 감독 "대전전, 빌드업 형태에 변화를 줬다"[현장 인터뷰]

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[대전=스포츠조선 박찬준 기자]"빌드업 형태에 변화를 줬다."

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윤정환 인천 유나이티드 감독의 전략이었다. 인천은 5일 대전월드컵경기장에서 대전하나시티즌과 '하나은행 K리그1 2026' 12라운드를 펼친다. 대전은 승점 15점(4승3무4패)으로 5위, 인천은 승점 14점(4승2무5패)으로 8위에 자리했다.

인천은 상승세가 꺾였다. 3경기 무패를 달리다 지난 라운드에 강원에 완패를 당했다. 상대에 강한 압박에 속수무책으로 당했다. 경기 전 만난 윤 감독은 "준비할 시간이 짧았다. 우리가 상대 압박에 고전했는데, 자신감을 가지라고 했다. 전술은 수정을 좀 했다. 3명이 빌드업을 했는데 변화를 줬다"고 했다.

라인업에도 변화를 줬다. 무고사와 박승호가 투톱으로 나섰다. 제르소와 정치인이 좌우에 포진했고, 중원은 서재민과 이명주가 자리했다. 포백은 이상기-후안 이비자-박경섭-김명순이 구성했다. 이태희가 골문을 지켰다. 페리어, 이동률 이청용 박호민 정원진 등이 출격을 대기한다. 윤 감독은 "활동량이 필요하다고 봐서 박승호를 선발로 넣었다. 본인도 단단히 각오를 하고 준비했을 것"이라고 했다.

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놀라운 활동량을 보이는 서재민과 이명주는 이날도 변함없이 라인업에 이름을 올렸다. 윤 감독은 "이들도 지쳐하긴 마찬가지다. 그런데 쉬겠다는 말은 안한다"고 웃었다.

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시즌 초반 놀라운 득점력을 보였던 무고사는 최근 주춤한 양상이다. 윤 감독은 "견제도, 더워지는 날씨도 원인일거다. 그런데 경기를 보면 무고사한테 들어갈 타이밍에 볼이 안들어간다. 그러다보니 장기인 슈팅 타이밍을 가져가지 못하고 있다"고 했다.

이주용 대신 이상기가 들어간 것은 부상 때문이었다. 윤 감독은 "슈팅을 막다 발목이 돌아갔다. 왼쪽 풀백이 없다. 이상기가 오른발 잡이인데 그래도 작년에 봤던게 있어서 넣었다"고 설명했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com