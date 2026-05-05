토트넘 대반전! '로메로도, 판더펜도 없다' 데 제르비, 선수단 물갈이 돌입할까...잔류 성공 시 차기 시즌 스쿼드 등장 "특급 유망주 주전 차지"

사진=더선 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]토트넘이 잔류에 성공한다면, 차기 시즌은 어떤 모습일까. 예상 선수단 베스트11이 등장했다.

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영국의 더선은 5일(한국시각) '토트넘이 차기 시즌 강등을 면한다면 어떤 라인업을 구성할 수 있을까'라며 토트넘의 차기 시즌 베스트11에 대해 조명했다.

올 시즌 토트넘은 최악의 위기를 겪고 있다. 토마스 프랭크 감독 선임으로 기대감 넘치게 시작했던 시즌 초반의 기억은 이미 잊힌 지 오래다. 프랭크 체제에서 끝 없는 추락을 겪은 토트넘은 순식간에 강등권으로 떨어졌다. 소방수로 부임한 이고르 투도르도 반등에 실패했다. 마지막 해결책은 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 잔뼈가 굵은 로베르토 데 제르비 선임이었다. 데 제르비 감독은 데려오며 마지막 반전의 기회를 노렸다.

로이터연합뉴스

데 제르비 부임 직후 2경기에서 1무1패에 그쳤던 토트넘은 최근 2경기 2연승을 달렸다. 순위는 17위, 여전히 강등 위협이 토트넘 근처에 자리하고 있지만, 자력으로 강등을 면할 수 있는 위치까지 올라섰다는 점이 긍정적이다. 이런 상황에서 토트넘의 차기 시즌 선발 명단에 대한 예측이 등장했다. 토트넘이 위기를 이겨내고 EPL에 잔류한다면 어떤 선발 명단을 구성할지에 대한 전망이었다.

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더선은 '토트넘은 유럽 명문 구단의 관심을 차단하기 위해 루카 부슈코비치에게 거액의 새 계약을 제시할 준비가 됐다'며 '크리스티안 로메로와 미키 반 더 벤 중 한 명은 올여름 토트넘을 떠날 것으로 예상되며, 또 다른 중앙 수비수 라두 드라구신 역시 매각될 가능성이 있다다. 그렇다면 부슈코비치에게 길이 열릴 것이다. 토트넘이 잔류에 성공할 경우, 리버풀의 앤디 로버트슨 과 본머스의 마르코스 세네시 수비수를 자유계약으로 영입할 수 있을 것으로 알려졌다'고 전했다.

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이어 '맨시티 골키퍼 제임스 트래포드와 브라이턴의 바르트 페르브뤼헌도 영입 후보다. 굴리엘모 비카리오는 인터 밀란으로 이적하리라 예상된다'고 덧붙였다.

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차기 시즌 예상 선발 명단 최전방에는 도미니크 솔랑케가 이름을 올렸다. 올 시즌 부상으로 시즌을 조기 마감한 솔랑케지만, 기량만큼은 준수한 평가를 받고 있다. 2선은 데얀 쿨루셉스키, 코너 갤러거, 모하메드 쿠두스가 이름을 올렸다. 갤러거는 최근 데 제르비 감독의 페르소나로 거듭나며 호평이 이어지고 있다. 3선은 루카스 베리발과 로드리고 벤탄쿠르, 수비진은 앤디 로버스슨, 세네시, 부슈코비치, 페드로 포로가 구성할 것이라 봤다. 골키퍼로는 트래포드가 명단에 올랐다.

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해당 선발 명단을 EPL에서 토트넘이 유지하기 위해선 가장 중요한 조건은 역시 잔류다. 남은 시즌 모든 경기에서 승리해 자력으로 EPL에 남는 방법이 데 제르비 체제에서의 반등을 기대할 유일한 방법이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com