‘내 동생 SON이잖아’ 손흥민 인생 최고 활약, 지드래곤마저 열광...‘근황 토크까지’ 韓 월클 듀오 만남

사진=지드래곤 유튜브 캡처

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민과 지드래곤은 단순한 친분이 아닌 것으로 보인다.

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지드래곤은 6일 개인 유튜브 채널을 통해 LA FC 경기장을 방문했을 때의 영상을 올렸다. 지난달 5일 열린 LA FC와 올랜도 시티의 경기를 방문했던 지드래곤과 대성이다.

손흥민은 이날 지드래곤 앞에서 미국 메이저리그사커(MLS) 이적 후 최고의 활약을 선보였다. 전반 7분부터 손흥민의 활약이 시작됐다. 손흥민은 오른쪽 측면에서 오프사이드 라인을 깨고 반대편으로 크로스를 시도했다. 요시프 브레칼로가 손흥민의 크로스를 차단하려다가 자책골을 넣고 말았다. LA FC가 1-0 리드를 잡았다.

분위기를 제대로 탔다. 모든 것은 손흥민의 발끝에서 시작했다. 전반 20분 가운데서 공을 잡은 손흥민은 드니 부앙가에게 찔러줬다. 부앙가는 오른발슛으로 득점을 완성했다. 흥부 듀오의 합작품이었다.

3분 뒤 또 손흥민의 발끝에서 득점이 나왔다. 손흥민이 LA FC 진영에서 공간이 생기자 부앙가를 향해 날카로운 패스를 보냈다. 부앙가가 추가골을 꽂아 넣으며 환호했다. 흥부 듀오가 제대로 터진 경기였다. 끝이 아니었다. 손흥민은 전반 28분 도움 해트트릭을 완성했다. 올랜도가 후방에서 공을 돌리다가 어이없게 소유권을 내줬다. 손흥민이 공을 잡고, 수비수를 가볍게 따돌리고 부앙가에게 또 기회를 만들어줬다. 부앙가가 완벽한 일대일 찬스를 놓칠 리가 없었다.

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손흥민 한 명을 제어하지 못해 완벽히 무너진 올랜도였다. 손흥민은 자비를 베풀지 않았다. 전반 39분 페널티박스 오른쪽으로 침투한 손흥민에게 패스가 전달됐다. 손흥민은 세르지 팔렌시아에게 컷백을 내줘 득점을 도왔다. 손흥민 인생 첫 1경기 4도움 경기가 완성됐다. 전반전 4도움은 MLS 역사에서도 최초의 일이었다.

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손흥민의 활약을 지켜본 지드래곤은 환호했다. 영상에는 자막으로 '역시 우리 SON이야', '내 동생 SON이잖아'라고 달렸다. 지드래곤은 후반 13분에 조기 퇴근한 손흥민에게 열렬한 박수를 보내줬다. 경기 후 지드래곤과 일행들은 그라운드로 달려가 손흥민을 만났다. 손흥민과 지드래곤은 뜨거운 포옹을 나눴다.

사진=지드래곤 SNS

지드래곤은 기념촬영을 진행할 때, 중앙 자리를 손흥민에게도 양보했다. 기념촬영 후 두 사람은 근황 토크까지 나눴다. 손흥민은 지드래곤이 왜 미국에 온지도 알고 있었다. 마지막까지도 손흥민은 지드래곤과 포옹을 나눴다. 손흥민은 과거부터 지드래곤의 찐팬이라고 고백해왔다. 대한민국을 대표하는 최고 월클들의 만남이었다.

김대식 기자rlaeotlr2024@sportschosun.com