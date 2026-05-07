'결장' 이강인의 PSG 2년 연속 결승 진출, '조커' 김민재의 뮌헨 1-1 무, 1~2차전 합계 6-5 리드..아스널과 UCL 우승 격돌

조커로 들어간 김민재 EPA

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[스포츠조선 노주환 기자]이강인이 결장한 파리생제르맹(PSG)이 결승에 진출했다. 김민재(바이에른 뮌헨)는 조커로 투입됐다. 유럽챔피언스리그 준결승에서의 역사적 '코리안 더비'는 이번에도 이뤄지지 않았다.

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파리생제르맹(PSG)과 바이에른 뮌헨이 7일(한국시각) 독일 뮌헨 알리안츠 아레나에서 벌어진 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그 준결승 2차전서 1대1 비겼다. PSG는 지난 홈 1차전에서 5대4로 승리했다. 따라서 PSG가 1~2차전 합산 6-5로 앞서며 한골차로 결승에 진출했다. 결승 상대는 하루 전 선착한 아스널이다.

뱅상 콤파니 감독의 뮌헨은 4-2-3-1 전형으로 나섰다. 최전방에 케인, 2선에 디아스-무시알라-올리세, 더블 볼란치로 파블로비치-키미히, 포백에 스타니시치-요나탄 타-우파메카노-라이머, 골키퍼 노이어를 먼저 내보냈다. 김민재는 교체 명단에 올랐다. 원정팀 PSG의 루이스 엔리케 감독은 4-3-3 포메이션으로 대응했다. 최전방에 흐비차 크바라츠헬리아-뎀벨레-두에, 허리에 주앙 네베스-비티냐-파비앙 루이스, 포백에 누누 멘데스-파초-마르키뇨스-자이레 에메리, 골키퍼 사파노프를 배치했다. 이강인은 벤치에서 경기를 시작했다.

뎀벨레(왼쪽)와 흐비차AP

PSG가 전반 3분 선제골을 뽑았다. 뮌헨의 측면을 무너트린 전광석화 같은 공격 전개였다. 흐비차의 크로스를 뎀벨레가 가운데에서 왼발로 차 마무리했다. 0-1로 끌려간 뮌헨은 전체 라인을 끌어올려 공격적으로 나갔다. 자연스럽게 PSG는 전체 라인이 뒤로 밀린 채 '선 수비 후 역습'으로 맞섰다.

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뮌헨은 전반 31분 주앙 네베스의 핸드볼 파울 여부를 두고 강하게 어필했지만 주심은 받아들이지 않았다. PSG의 페널티지역에서 같은 팀 선수가 찬 공이 네베스의 팔에 맞았지만 주심은 페널티킥을 찍지 않았다. 고의성이 없었고, 또 뮌헨 선수가 찬 공이 아니었기 때문이었다.

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뮌헨이 볼점유율을 높게 가져가면서 공격을 주도했다. 하지만 촘촘한 상대 수비를 공략하는데 애를 먹었다. 반면 PSG는 공을 빼앗은 후 빠른 역습으로 상대 수비 뒷공간을 공략했다. 뮌헨은 전반 막판 무시알라의 연속 슈팅이 상대 골키퍼의 선방에 막혔고, 또 골대를 살짝 빗겨나갔다. PSG가 전반을 1-0으로 앞선채 마쳤다.

후반전 초반, 두 팀은 중원에서 치열하게 몸싸움을 펼쳤다. 서로 편하게 공을 잡지 못하도록 강하게 압박했다. 전반전 경기 양상과 다르지 않았다. 뮌헨이 공격을 주도하고, PSG가 실리적으로 대응했다. 앞선 PSG는 템포를 조절했다. 시간이 갈수록 다급한 쪽은 뮌헨이었다. 양 팀 골키퍼들의 선방까지 이어졌다.

치열하게 경합한 두 팀 선수들 로이터

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PSG는 후반 20분 뎀벨레를 빼고 바르콜라를 투입했다. 곧바로 뮌헨도 스타니시치와 타를 빼고 알폰소 데이비스와 김민재를 조커로 넣었다. PSG는 후반 31분 두에와 파비안 루이스를 빼고 대신 루카스 에르난데스와 베랄두를 투입했다. 뮌헨은 무시알라를 빼고 잭슨까지 투입, 공격의 고삐를 더 조였다.

결승 진출을 확정한 후 기뻐하는 엔리케 감독 AFP

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김민재는 후반 34분 결정적인 실점 위기에서 옛 동료 흐비차를 막았다. 뮌헨은 우파메카노를 빼고 칼까지 투입하며 극단적인 공세를 펼쳤다. PSG는 누누 멘데스를 빼고 마율루까지 넣었다. PSG는 한골차 리드를 지키려고 했다.

결승 진출에 실패한 뮌헨 선수들 EPA

뮌헨의 공격은 답답했다. 반면 PSG의 수비 집중력은 잘 유지됐다. PSG 선수들은 몸을 던져 뮌헨 슈팅을 막아냈다. 뮌헨은 그냥 물러서지 않았다. 후반 추가시간 케인이 왼발로 동점골(1-1)을 뽑았다. 하지만 뮌헨은 한골이 부족했다. PSG가 한골차로 결승에 올랐다. PSG는 결승에 선착한 아스널과의 결승에서 두 시즌 연속 우승에 도전한다. 결승전은 오는 31일 헝가리 부다페스트에서 열린다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com